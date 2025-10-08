Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MECÁNICO

Juan José, mecánico sevillano: "Así debes preparar las escobillas del limpiaparabrisas para el invierno"

El experto ha asegurado que estas medidas mejoran la duración y funcionalidad de esta herramienta

Sarai Bausán García

Con el cambio de estación, y el invierno y sus precipitaciones cada vez más cerca, los conductores se apresuran a poner a punto sus limpiaparabrisas para que estén en óptimas condiciones para la llegada de las primeras lluvias. Para mantener esta herramienta de la mejor manera y permitir que dure lo máximo posible, Juan José, mecánico de los Talleres Ebenezer de Sevilla Este, ha revelado los pasos a seguir para conseguirlo.

"Así debes preparar las escobillas del limpiaparabrisas ahora que llega el invierno", ha señalado el profesional. Tal y como ha indicado, uno de los requisitos para mantener la goma de estos 'limpias' es utilizar un hidratador de plástico durante todo el año para que no se agriete ni estropee, lo que permite que la goma esté en "buen estado".

Esta hidratación se deberá mantener también durante estos meses de otoño e invierno, cuando es necesario continuar aplicando este producto para darle "durabilidad e hidratación" a las escobillas. "Esto hará que te dure mucho tiempo y no se te reseque con el sol y con el tiempo", ha añadido.

Para comprobar que las escobillas no presentan ningún desperfecto, el mecánico sevillano ha aconsejado levantar el limpiaparabrisas y tocar la goma del mismo, que debe estar "blandita" y no presentar grietas ni rasguños.

A esto se suma la necesidad de mantener la escobilla limpia en todo momento debido a que la suciedad puede acabar arañando y deteriorando la goma: "Usa un papelito para limpiarla y un poquito de hidratador de plástico. Así te durará mucho más tiempo".

De igual modo, el mecánico ha aconsejado utilizar durante todo el año y de manera periódica el limpiaparabrisas, no solo cuando llueva o se quiera limpiar el cristal al estar sucio, ya que esto dará flexibilidad a la goma y durabilidad a sus componentes.

