Tribunales
Una mujer acepta tres años de cárcel por pagar 30 euros con un billete falso en un centro comercial de Sevilla
La Fiscalía solicitaba seis años de prisión para la acusada en un caso que se ha resuelto con la absolución de su acompañante
Tres años de cárcel. Esa es la pena que ha aceptado una mujer en Sevilla por pagar un producto de 30 euros con un billete falso de 500 en un centro comercial de la capital hispalense. La sentencia in voce emitida este martes por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla rebaja a la mitad la condena solicitada por la Fiscalía, que pedía seis años por un delito de falsa moneda en concurso ideal con uno de estafa. Además, la otra acusada en este caso ha sido absuelta, ya que no estaba clara su participación en los hechos.
Todo ocurrió el 1 de junio de 2022, a las 5 de la tarde, en el centro comercial de Sevilla Este. Según el Ministerio Público, las dos acusadas accedieron al hipermercado, cogieron un único producto valorado en 30,01 euros y se dirigieron a la caja para pagar.
Una vez allí, entregaron a la trabajadora un billete de 500 euros. Esta le respondió que no tenía cambio y otra empleada hizo lo propio. Finalmente, la coordinadora llegó para llevarse a las dos mujeres al área de información.
En este nuevo lugar, las mujeres pudieron entregar el billete de 500 euros y se llevaron el producto y la vuelta de vuelta 469,99 euros. Más tarde, las trabajadoras se percataron de que el billete era falso y denunciaron lo ocurrido.
Tres años después, el caso ha llegado a la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía solicitaba 6 años de cárcel para la principal acusada, que era reincidente en este tipo de delitos, y tres años para su acompañante. Tras una conformidad, la sentencia recoge la condena de la primera a tres años de prisión y a devolver los 500 euros, mientras que su acompañante ha sido absuelta.
