Multitudinaria manifestación en el centro de Sevilla por los fallos en el cribado del cáncer de mama

Distintos colectivos, asociaciones de mujeres y personas se han concentrado frente a la sede del SAS, colapsando la avenida de la Constitución y el acceso a la Catedral

El Correo

J. A.

Miles de ciudadanos han salido a las calles de Sevilla este miércoles en defensa de la sanidad pública, tras la última polémica generada por los fallos en el cribado del cáncer de mama. Una gran cantidad de personas se ha concentrado frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) colapsando la avenida de la Constitución y la entrada a la Catedral.

Al grito de "sanidad pública", "no son casos, son vidas" y "la sanidad no es un negocio", entre otras consignas, la ciudadanía ha respondido en la calle a la llamada de la Asociación de Mujeres de Sevilla (Amama), después de que se conocieran fallos en las pruebas de detección de cáncer de mama en cerca de 2.000 casos.

Bajo el lema Nuestra vida no puede esperar, la asociación incide en que los "inadmisibles" fallos en el cribado del cáncer de mama "están poniendo en peligro la vida de miles de mujeres". Esta protesta, que también ha tenido lugar en Delegaciones de la Consejería de Salud en otras capitales andaluzas como Granada y Córdoba y que se repetirá en próximos días en Cádiz o Málaga, pretende poner de manifiesto que los retrasos en los diagnósticos y el tratamiento de esta enfermedad está poniendo en peligro la vida de miles de mujeres.

