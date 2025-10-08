Multitudinaria manifestación en el centro de Sevilla por los fallos en el cribado del cáncer de mama
Distintos colectivos, asociaciones de mujeres y personas se han concentrado frente a la sede del SAS, colapsando la avenida de la Constitución y el acceso a la Catedral
J. A.
Miles de ciudadanos han salido a las calles de Sevilla este miércoles en defensa de la sanidad pública, tras la última polémica generada por los fallos en el cribado del cáncer de mama. Una gran cantidad de personas se ha concentrado frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) colapsando la avenida de la Constitución y la entrada a la Catedral.
Al grito de "sanidad pública", "no son casos, son vidas" y "la sanidad no es un negocio", entre otras consignas, la ciudadanía ha respondido en la calle a la llamada de la Asociación de Mujeres de Sevilla (Amama), después de que se conocieran fallos en las pruebas de detección de cáncer de mama en cerca de 2.000 casos.
Bajo el lema Nuestra vida no puede esperar, la asociación incide en que los "inadmisibles" fallos en el cribado del cáncer de mama "están poniendo en peligro la vida de miles de mujeres". Esta protesta, que también ha tenido lugar en Delegaciones de la Consejería de Salud en otras capitales andaluzas como Granada y Córdoba y que se repetirá en próximos días en Cádiz o Málaga, pretende poner de manifiesto que los retrasos en los diagnósticos y el tratamiento de esta enfermedad está poniendo en peligro la vida de miles de mujeres.
- El nuevo centro de ocio de Sevilla Este abre al público este otoño: 10 salas de cine, 24 pistas de bolos y 'karting indoor'
- El tranvibús se incorpora al dispositivo especial de tráfico para el partido Sevilla-Barcelona
- La esperanza vive en el Polígono Sur mucho antes de la Misión: 'Queremos trabajo, educación, vivir con dignidad
- Peatonalizaciones, zonas verdes y centros culturales y de innovación: Alcalá de Guadaíra logra 12 millones para su transformación
- Sevilla Este recibe 12 millones de euros para un corredor verde, un centro empresarial y el pabellón deportivo
- Este famoso monumento de Sevilla alberga la única fuente musical de toda España: aún funciona con la fuerza del agua
- Las obras de mejora de los accesos a Los Palacios y Villafranca arrancan el lunes con cortes de tráfico durante un mes
- La Oliva como refugio de la Esperanza: así es una mañana en el Polígono Sur que la mayoría no conoce