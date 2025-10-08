Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional celebra en Sevilla el Día de la Policía con un emotivo acto institucional

El acto ha sido copresidido por el Delegado del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Pedro Fernández Peñalver y el Jefe Superior de Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido Cancio

Numerosas personalidades han asistido al Día de la Policía en Sevilla.

La Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla ha sido esta mañana el escenario del acto institucional por el Día de la Policía Nacional, una ceremonia cargada de emoción y reconocimiento en la que se ha rendido homenaje a los agentes por su servicio y compromiso con la seguridad ciudadana.

El Delegado del Gobierno y el Jefe Superior de Policía han pasado revista a la formación y, al finalizar, han saludado a la línea de Presidencia compuesta además por el Presidente del Parlamento de Andalucía, Alcalde de Sevilla, Presidente de la Diputación Provincial, Subdelegado del Gobierno, Presidente de la Audiencia Provincial, General de División Jefe de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, General de la Guardia Civil y Jefe Provincial de Sevilla.

El acto ha tenido lugar en la Plaza Virgen de los Reyes.

Reconocimientos al mérito policial

Durante el evento se han impuesto, en primer lugar, dos Cruces con distintivo rojo, otorgadas a agentes pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES) por un incidente con enfrentamiento armado, en el que fueron recibidos con disparos de arma de fuego a manos de los delincuentes.

A continuación, 112 Cruces al Mérito Policial han sido impuestas a los policías que, con su actuación singular y extraordinaria, han prestigiado a la Policía Nacional, destacando en cada una de las áreas profesionales donde prestan servicio, siendo todas ellas con distintivo blanco.

De igual manera, se han entregado 16 Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco a personal ajeno a la Policía Nacional, que ha colaborado con la Institución para lograr una mayor efectividad en el servicio policial.

Homenaje a los fallecidos

La celebración ha incluido un acto "in memoriam", en honor a los agentes fallecidos en acto de servicio, y ha terminado con un desfile dinámico de medios policiales, en el que han intervenido diferentes vehículos de unidades pertenecientes a la Jefatura Superior de Andalucía Occidental.

Destacando entre ellos, el desfile dinámico de motocicletas, la presencia de una furgoneta VIDOC (Vehículo Integral de Expedición de Documentación), drones (pertenecientes a la Unidad de Medios Aéreos), representantes de la Unidad Especial de Guías Caninos y un escuadrón de caballería, que venía acompañado de su mascota Sansón.

