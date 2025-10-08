El quiosco-bar del Muelle Camaronero obtiene todos los permisos para su apertura un año después

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha aprobado este miércoles el otorgamiento de una concesión administrativa a favor de Tasty Gastrofood SLU -sociedad creada por 113Innova24H, del Grupo Premier- para la instalación de un quiosco desmontable en parte del Muelle Camaronero por un plazo de 10 años. Esta autorización definitiva llega un año después de la adjudicación. Cuestiones relacionadas con trámites vinculados a la Gerencia de Urbanismo dependiente del Ayuntamiento de Sevilla han retrasado su inauguración, prevista en un inicio para el pasado mes de mayo, según informaban a este periódico fuentes conocedoras del proyecto el pasado verano.

En concreto, la concesión ocupa una superficie de 250 m2, siendo la superficie total de la pasarela paisajística de 1.350 m2. Esta plataforma está situada sobre la lámina de agua, en paralelo a la calle Betis, y compatibilizará su uso y disfrute para actividades al aire libre con la nueva concesión, han informado fuentes del Puerto de Sevilla.

Así será el quiosco-bar de Grupo Premier en el Muelle Camaronero / Grupo Premier

Estructura prefabricada

Una vez obtenidos todos los permisos, se podrán llevar a cabo las obras necesarias para las acometidas que permitan poner en marchas los servicios básicos para establecimiento -como la luz, la fibra o el agua-, mientras que el quiosco-bar, cuya estructura es prefabricada, podrá situarse directamente con obras que no serán de gran envergadura en el emplazamiento seleccionado.

El pliego recogía de hecho que la instalación propuesta por el licitador debería ser desmontable y añadía que la Autoridad Portuaria invitaría al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía a formar parte de la Comisión Técnica encargada de valorar la idoneidad de las ofertas -como así ha sido-. A esta concesión se presentaron además Bacho Restauración, S.L.; Hostelería Sevilla Puerto, S.L.; y Puerto de Cuba en Liébana, S.L.

Según se deduce del documento publicado en el portal de Transparencia del Puerto de Sevilla, los ingresos brutos previstos por 113Innova24H, S.L.U. ascienden a más de 14,1 millones de euros durante los diez años que dura la concesión. En concreto, durante los cuatro primeros años, pagará un canon al Puerto de Sevilla del 8% de los ingresos brutos, mientras que los seis siguientes este porcentaje ascenderá al 20%.

Diseño del establecimiento

El quiosco bar ocupará unos 80 metros cuadrados y estará colocado sobre una superficie de 250. En total, el Muelle Camaronero ocupa más de 1.300 metros cuadrados. Contará con un diseño que prevé "recuperar el patrimonio portuario de la figura de los antiguos tinglados portuarios del Muelle de la Sal, obra de Pedro Pastor y Landero".

En el diseño del nuevo establecimiento hostelero, realizado por Estudio Calavera, se proyecta "una estructura de inspiración modernista bajo la premisa de la integración paisajística en la tradicional fachada regionalista sevillana de la calle Betis, uniendo así los elementos patrimoniales más característicos de la zona y recuperando la imagen del Tinglado metálico portuario como icono del río a su paso por la ciudad".

Con proyectos gastronómicos como Casa Berrinche, el Muelle Camaronero contará con una oferta culinaria basada en una carta "con ingredientes de mercado y platos de autor", destaca el Grupo Premier, que también pone en valor las vistas panorámicas al río Guadalquivir y su carta incluye además con coctelería Premium "insignia del grupo hostelero".