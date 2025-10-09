Así es el bar de Sevilla con tapas "en peligro de extinción": baratas, contundentes y totalmente caseras

"Es uno de los mejores sitios para tapear bueno, bonito y barato en Dos Hermanas". Así de rotundos se muestran los propios clientes del bar Casa Lolo de Dos Hermanas, en Sevilla, un negocio con tapas "en peligro de extinción" por su bajo precio, su contundente tamaño y su sabor y calidad, con platos totalmente caseros.

De ese modo, este negocio considerado uno de los más emblemáticos y recomendados del municipio sevillano permite a sus comensales "tapear bien y con buenos precios" gracias a sus cervezas y bebidas a 1,60 euros y sus tapas a 3 euros de todas las especialidades. "Son tapas enormes a precios reducidos", aseguran sus clientes, que afirman que este es un local "mítico" en el municipio

"Es buenísimo", explican sus usuarios, que afirman que se "come de vicio" con sus sabrosas tapas y platos, y el tamaño de sus creaciones, como su serranito "enorme", su reconocido churrasco o su ensaladilla rusa, que parece "la que hace tu madre en tu casa". "Tapa a 3 euros, eso está en peligro de extinción", recalcan.

Tapas y cervezas "baratas" en este bar de Dos Hermanas

Entre la amplia carta de tapas que ofrecen en este negocio situado en la calle Laguna de Maestre número 8 de Dos Hermanas se encuentra el choco frito, que es "pura mantequilla", el solomillo al whisky, "muy jugoso", o sus croquetas caseras. A estos se suman sus tapas de solomillo al mojo picón o a la mostaza, sus pinchos de langostino, sus boquerones fritos, su adobo, la merluza y el lomo, entre otros muchos.

Y para completar esta degustación con los mejores postres, el negocio ofrece sus dulces por tres euros, entre los que destaca su flan de huevo, el tocino de cielo, el arroz con leche, la tarta de chocolate con galletas o la crema catalana. "Aún es posible tapear bien y con buenos precios", señalan sus clientes sobre este reconocido establecimiento de la provincia de Sevilla.