Nuevo impulso para el futuro instituto de Los Bermejales: comienza a tramitarse el proyecto, que costará 10 millones

El barrio de Los Bermejales tendrá un nuevo instituto tras décadas de espera. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo Mena, han anunciado la inminente licitación del proyecto de construcción del centro educativo desde el solar en el que se ubicará, un espacio total de 12.843 metros cuadrados que se sitúa en la avenida de Irlanda, anexo al Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Marie Curie. Esta primera inversión será de 630.000 euros, pero el montante total de la inversión será de alrededor de 9,6 millones de euros.

Este instituto contará con 500 plazas escolares de secundaria y bachillerato, distribuidas en 12 aulas para ESO y cuatro para bachillerato. María del Carmen Castillo ha explicado que una vez iniciado este trámite en los próximos días la licitación será publicada en el Perfil del Contratante, "un paso decisivo para que la construcción del instituto sea una realidad y dé respuesta a los problemas de escolarización de la zona".

"El IES Los Bermejales es un ejemplo del compromiso del Gobierno andaluz con la comunidad educativa, como también estamos haciendo desde el gobierno municipal con el ambicioso plan de puesta a punto de los colegios de Sevilla. Por ello, comenzamos a hacer realidad una promesa a los vecinos de los Bermejales, promesa que ningún gobierno socialista cumplió y que este gobierno si hará posible", ha declarado José Luis Sanz.

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, en el solar del nuevo instituto de Los Bermejales junto a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo Mena / Ayuntamiento de Sevilla

Sanz también ha destacado que se desbloquea "un anhelo de décadas de los miles de vecinos de los Bermejales gracias a la indispensable colaboración entre administraciones. Por ello, damos un paso al frente en la mejora de la educación de Sevilla y en el futuro de este gran barrio de Sevilla".

La consejera ha resaltado también que será un edifico energéticamente sostenible al estar dotado con bioclimatización mediante un sistema con refrigeración adiabática, energía solar fotovoltaica y calefacción mediante radiadores de agua conectados a fuentes de energías renovables. Además, los espacios exteriores contarán con porches y con elementos de sombra en las zonas de juegos, con toldos y árboles.

Los detalles del IES Los Bermejales

El nuevo instituto de Los Bermejales será de tipología D3+B2.2, es decir, tendrá tres líneas de Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato, lo que supone un total de 500 plazas escolares. Se construirá sobre una parcela de 12.853 metros cuadrados ubicada junto al Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Marie Curie.

La superficie construida del instituto rondará los 4.485 metros cuadrados. En la zona docente de Secundaria habrá 12 aulas polivalentes para 360 puestos escolares, aula de música, dramatización y audiovisuales, aula de educación plástica y audiovisual, aula de desdoble y otra de apoyo y refuerzo pedagógico, aula taller y laboratorio. Para Bachillerato se crearán cuatro aulas polivalentes con capacidad para 140 plazas, tres laboratorios (uno compartido con Secundaria), aula de dibujo, aula de tecnología informática y computación y sendas aulas de desdoble y apoyo. La zona docente se completará con diez seminarios y aseos para el alumnado.

En la zona de servicios comunes se localizarán la cafetería, almacén general, los cuartos de instalaciones y para limpieza y basura y un núcleo de aseos y vestuarios para uso no docente. En el exterior, el nuevo IES de Los Bermejales dispondrá de porches, dos pistas polideportivas (una de ellas cubierta), zonas de juego protegidas contra el soleamiento, área ajardinada, huerto y superficie para estacionamiento de vehículos.

En la planta baja, fácilmente accesibles desde el exterior se ubicarán aula de educación especial con aseo adaptado, el gimnasio y los vestuarios, la biblioteca y la cafetería, así como los espacios que componen la zona de administración: despachos de dirección, jefatura de estudios, secretaría, orientación, despachos para las asociaciones de padres y madres del alumnado y del propio alumnado, la sala del profesorado, la secretaría y archivo, la conserjería y reprografía y un núcleo de aseos para el profesorado.

El edificio se diseñará de la forma más compacta posible, al objeto de optimizar recorridos, instalaciones y energía. La localización de las pistas exteriores, los aseos y vestuarios del gimnasio, así como de la biblioteca, posibilitarán su uso fuera del horario docente.