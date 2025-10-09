Camela suspende su concierto en Sevilla por un problema de salud

La Diputación de Sevilla ha informado de que el concierto de Camela previsto para este viernes en Mairena del Aljarafe, incluido dentro de la programación del Festival del Patio+Metrópolis, se ha suspendido por un problema de salud que afecta a uno de los integrantes del dúo madrileño de tecno-rumba

Según ha detallado la organización en una nota de prensa, Dioni, cantante y fundador del grupo, "presenta una recaída en la afección de garganta que le mantiene apartado de los escenarios desde el mes de agosto, circunstancia que le impide subirse al escenario en las condiciones necesarias para garantizar la calidad del espectáculo y su bienestar físico".

Además de desearle una pronta recuperación, la Diputación de Sevilla ha informado que el canal de venta de entradas online está procesando el reembolso de las entradas de todas las personas que habían adquirido las mismas digitalmente. Precisa que el reembolso se verá reflejado en la cuenta de los compradores dentro de 7 a 10 días hábiles sin necesidad de hacer ninguna gestión por parte de los compradores. En el caso de haber comprado la entrada de manera física, a partir de este jueves, 9 de octubre, pueden dirigirse al lugar donde adquirieron la entrada para su devolución.