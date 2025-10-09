Descubre todos los detalles para disfrutar de la Romería de Valme 2025

Desde hace más de 130 años, cada tercer domingo de octubre, Dos Hermanas marca en su calendario una cita ineludible con su patrona, la Virgen de Valme. Esta romería, una de las más emblemáticas de Andalucía, trasciende lo meramente religioso para convertirse en una fiesta única tanto para los nazarenos como para los visitantes de la ciudad.

Considerada Fiesta Mayor de Dos Hermanas, la Romería de Valme destaca por la originalidad de su cortejo y la belleza de su itinerario, que une la parroquia de Santa María Magdalena con la histórica ermita del Cortijo de Cuarto, en Bellavista. Su valor cultural y patrimonial le ha valido importantes reconocimientos, entre ellos, Fiesta de Interés Turístico en 1976 y Bien de Interés Cultural desde 2022.

Pero la devoción a Valme no se concentra únicamente en la jornada del camino. Alrededor de la romería florece todo un universo de celebraciones y actos previos, que llenan de vida la ciudad durante las semanas anteriores, con una programación completa de cultos, ofrendas, traslados, actividades culturales y exposiciones.

Qué ver, cuándo y dónde

Carretas y galeras Romería de Valme 2024 / El Correo

Las semanas previas, conocidas como las vísperas, transforman completamente la vida nazarena. Nueve días antes, se inician los cultos en honor a la Virgen, con quinarios, misas y ofrendas. Los escolares visitan a Valme para llevar flores y alimentos solidarios, y las calles comienzan a llenarse de preparativos, adornos y música.

Horarios de interés Domingo 12 de octubre: La jornada comienza a las 10:00 horas con la Función Principal de Instituto de la Hermandad de Valme, presidida este año por Ramón Darío Valdivia Giménez , Obispo Auxiliar de Sevilla. Se trata de la misa más solemne de los cultos previos, a la que acuden autoridades, hermanos y numerosos devotos. A las 12:00 horas , tendrá lugar el pregón de la Romería , a cargo de Ana Valme Ortega , una figura muy querida en Dos Hermanas por su trayectoria en el mundo de la danza, donde dirige su propia escuela y el grupo Las Pastoras .

Durante estos días se celebran las actividades conocidas como , que combinan actos religiosos y populares. La programación incluye , en su honor, el y el esperado , una tradición muy arraigada en la ciudad. Sábado 18 de octubre: la víspera de Valme: El día previo a la Romería es, sin duda, uno de los más especiales. A partir de las 9:00 horas comienza la veneración a la Virgen de Valme, un acto de devoción que se prolonga de manera ininterrumpida hasta medianoche, dada la gran afluencia de fieles.

Además, es costumbre que vecinos y visitantes recorran los espacios donde se preparan las carretas y galeras que acompañarán a la Virgen en el camino. Las antiguas Escuelas del Ave María y la Caseta Municipal se llenan de color y expectación, pues allí se exponen ya terminadas estas auténticas obras de arte efímero, que constituyen uno de los mayores atractivos visuales de la Romería.

Vísperas de Valme / El Correo

Un recorrido bien de interés cultural

El día comienza de madrugada, cuando a las 06:00 horas se celebra la tradicional Misa de Romeros en la parroquia principal. Poco después, a las 08:00, la Virgen de Valme sale en su carreta, adornada con flores, papel rizado y guirnaldas, mientras el repique de campanas anuncia el inicio del camino.

Miles de personas acompañan a la comitiva, formada por carretas, galeras, caballistas y peregrinos a pie, que avanzan lentamente hacia la ermita de Cuarto, en Bellavista. La llegada de la carreta de la Virgen al santuario suele producirse entre las 13:00 y las 14:00 horas. Allí, se celebra la Santa Misa. Tras el oficio religioso, la jornada se convierte en una gran convivencia, los romeros comparten comida, cantan sevillanas, bailan y descansan en familia o entre amigos hasta media tarde.

Cartel oficial Romería de Valme 2025 / El Correo

A las 17:30 horas comienza el rezo del Santo Rosario, que marca el inicio del regreso. A las 18:00, la carreta emprende el camino de vuelta hacia Dos Hermanas. La entrada en la ciudad se produce sobre las 21:30 horas, y el recorrido finaliza en torno a las 23:00, cuando la Virgen vuelve a su templo. El día concluye con el desfile de premios para las carretas y galeras mejor engalanadas, una tradición que refuerza el espíritu creativo y festivo de esta celebración.

Cómo llegar desde Sevilla a la Romería

Llegar a Dos Hermanas desde Sevilla para disfrutar de la Romería de Valme es muy sencillo gracias al transporte público. Los trenes de Cercanías (líneas C-1 y C-2) conectan ambas ciudades en apenas 15 minutos, con salidas frecuentes desde las estaciones de Santa Justa, San Bernardo y Virgen del Rocío.

También se puede acceder mediante los autobuses metropolitanos del Consorcio de Transportes (líneas M-133 y M-134), que parten desde la capital y llegan al centro de Dos Hermanas. Una vez allí, basta con seguir el ambiente festivo y el sonido de los tambores para integrarse en el recorrido o disfrutar del paso del cortejo por las calles principales.

Un patrimonio vivo

La Romería de Valme es, en definitiva, una fiesta que aúna emoción, arte y devoción, una cita imprescindible para quienes deseen conocer la esencia de Andalucía en su estado más puro. Dos Hermanas se convierte cada octubre en un punto de encuentro entre tradición y modernidad, donde la fe se celebra y se comparte para todos.