El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro

La línea 3 de metro será uno de los grandes pilares del futuro Distrito Tecnológico ubicado en el Higuerón Norte. En el plan diseñado por Iberdrola Inmobiliaria, propietaria de los suelos, junto con el Ayuntamiento se considera clave que haya una estación allí para dar servicio a los residentes y trabajadores de este nuevo barrio de Sevilla. Desde el inicio del proyecto se quiere apostar por la movilidad para que esta zona no nazca aislada y mal comunicada. Por ello la SE-20, la SE-35, la carretera de Brenes y el metro de Sevilla se adaptarán para facilitar las entradas y salidas, al igual que los suelos son modificados para poder combinar los usos productivos y residenciales con el recorrido de los trenes. Así se recoge en la memoria de movilidad de la modificación urbanística aprobada por el Consejo de la Gerencia a la que ha tenido acceso este periódico.

La transformación de la zona será completa. El Higuerón, al norte del núcleo urbano de Sevilla, está en unos terrenos que ahora mismo tienen una actividad agrícola, delimitados por infraestructuras de transporte: el ferrocarril al norte y este, la carretera SE-20 al sur y la carretera A-8009 al oeste. Además, es atravesado de norte a sur por la carretera de Brenes A-8005 y por la futura línea 3 de metro, actualmente en construcción.

Precisamente la inclusión de la línea 3 atravesando el Distrito Tecnológico por todo el centro es lo que ha exigido modificaciones en el plan inicial. Según se desarrolla en el estudio de movilidad consultado por este periódico, elaborado para analizar cómo se dará servicio a este nuevo barrio, el proyecto fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en abril de 2023 con un modelo que repartía los usos industriales, terciarios y comerciales en una edificabilidad total de 522.755 m2. No obstante, se propuso modificarlo debido, entre otras cosas, "a la incompatibilidad de la malla viaria prevista con la línea 3 de metro en ejecución" o "la saturación de usos productivos en el sector norte de la ciudad".

Recreación de la construcción de una nueva parada de la línea 3 de metro en el Distrito Tecnológico, en el Higuerón Norte / Ayuntamiento de Sevilla

El metro, entre viviendas e industria

Este informe plantea una modificación de usos para equilibrar los residenciales y productivos, "máxime teniendo en cuenta la saturación de suelos productivos y la necesidad de vivienda, dando así la máxima funcionalidad posible a la futura línea 3 de metro". La propuesta plantea un reparto entre usos productivos y residenciales asegurando que la edificabilidad total para el uso de actividades productivas generadoras de empleo y actividad económica sea mayoritaria en el sector.

Finalmente, la idea es la construcción de 2.546 viviendas en 256.764 m2t de edificabilidad residencial total; dos zonas de uso productivo de 37.928 m2t y 30.000 m2t; 196.063 m2t serán de edificabilidad para uso industrial; y 25.082 m2t para equipamientos.

Mapa con la distribución del Distrito Tecnológico, atravesado por la línea 3 de metro / Olimichat SL

Y la ordenación del Distrito Tecnológico plantea que la línea de metro atraviese todas estas áreas. Las actividades productivas de tipo industrial se localizarán al este de la plataforma de la línea 3 del metro mientras que las residenciales, equipamientos y restos de uso productivo lo harán al oeste, "con unas características de ciudad jardín que favorecen la movilidad no motorizada y en transporte público".

Conexión con la SE-20, la SE-35 y la carretera de Brenes

Como explicaron el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el arquitecto redactor, Javier Grondona, y el CEO de Iberdrola Inmobiliaria, Juan Castellano el día de la presentación del proyecto, este también contempla finalizar el proyecto de la SE-35, que ya está adjudicado, y que se pueda establecer una conexión con la Ronda Supernorte (SE-20), la Ronda Urbana Norte y el nuevo anillo verde.

Actualmente, el principal acceso al sector se produce desde la SE-20 y en menor medida desde la carretera de Brenes A-8005. El planteamiento del Ayuntamiento de Sevilla con respecto a la SE-20 es convertirla, al menos en parte de su trazado, en una avenida parque de carácter urbano que facilite la integración de todos los desarrollos urbanísticos actuales y proyectados en ambos márgenes de esta vía.

El acceso desde la SE-20 se producirá a través de una glorieta situada al sur del sector, que servirá de conexión con la carretera de Brenes A-8005, "la cual presenta problemas puntuales de colas y retenciones en la horas punta debido, principalmente, a sus reducidas dimensiones y al elevado porcentaje de vehículos pesados que soporta actualmente la SE-20".

Será necesaria, por tanto, la creación de una nueva rotonda en la intersección de la SE-20 con la carretera de Brenes adaptándola al trazado del viaducto de la línea 3 de metro y con la mayor capacidad posible; un vial que enlace la rotonda situada al este del sector con la SE-20 y SE-30, y que formaría parte del futuro trazado de la SE-35; y la reconversión de la carretera de Brenes en su itinerario a lo largo del sector, conviertiéndola en una vía urbana.

Así quedará la rotonda de acceso al Higuerón Norte con el paso de la línea 3 de metro / Olimichat SL

Tres fases de construcción hasta 2040

Aunque desde Iberdrola y el Ayuntamiento de Sevilla se evitaron desde el principio dar plazos fijos, la primera aproximación fue que las obras puedan arrancar entre finales de 2027 y comienzos de 2028, con una duración aproximada de dos años y medio. Por tanto, se estima que el distrito podría tener ya vida entre 2029 y 2030.

Este estudio de movilidad aporta, en cambio, unos objetivos cronológicos más precisos. Se habla de una fase 1 para el año 2030 en la que se considera que se ejecutará la nueva glorieta de acceso desde la SE-20 y todo el viario interior del sector, incluida la remodelación del tramo de la carretera de Brenes que discurre dentro del sector.

En la segunda fase (año 2035), se modificará el segundo acceso al sector por el este que enlaza con la SE-20 y SE-30, así como una rectificación o abocinamiento del acceso a la glorieta de la autovía A-8009 desde la SE-20, "que mejora su capacidad reduciendo las colas o retenciones". Y la tercera fase (año 2040) correspondería con la puesta en marcha de todos los tramos de la SE-40 actualmente en obras o en proyecto.

El informe concluye que con estas actuaciones habrá "capacidad suficiente para absorber los nuevos tráficos inducidos por los desarrollos urbanísticos previstos, sin que ello conlleve un deterioro apreciable en los niveles de servicio globales de las infraestructuras". "De hecho, las actuaciones contempladas permiten una mejora apreciable del nivel de servicio en la SE-20 y su entorno. En particular, la remodelación del enlace SE-20 / A-8005 incrementa significativamente la capacidad y la seguridad vial de la glorieta, mientras que otras intervenciones puntuales, como la reconfiguración del ramal de acceso a la glorieta de la A-8009, generan mejoras funcionales a escala local", analiza.