Incautan cerca de 25.000 vapeadores ilegales que circulaban en dos camiones por Sevilla

La Guardia Civil de Sevilla ha intervenido en dos operaciones un total de 24.520 vapeadores de origen ilícito y que tenían un valor de mercado de 312.480 euros.

La primera de las actuaciones se inició tras tener conocimiento por parte de la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Sevilla de un vehículo procedente de Polonia y que podría transportar mercancía ilegal en su interior, informa en un comunicado.

Los agentes localizaron e interceptaron un camión que circulaba por la A-4. Durante el registro de la mercancía, los investigadores incautaron 12.200 vapeadores o cigarrillos electrónicos de contrabando con un valor estimado en el mercado de 146.400 euros, con destino a una empresa ubicada en la provincia de Sevilla.

La intervención finalizó con la identificación del conductor como presunto responsable de la recepción del producto y la denuncia por una infracción en materia de contrabando y sanidad, mientras que el género fue intervenido para su posterior destrucción.

En la segunda de las operaciones, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia centradas en una empresa de Algeciras (Cádiz). En uno de estos dispositivos, la Guardia Civil ha interceptó una furgoneta que circulaba por la provincia de Sevilla y con destino la mencionada localidad.

Cigarrillos electrónicos ilegales incautado por la Guardia Civil / Guardia Civil

En la inspección realizada a la mercancía los agentes incautaron un total de 12.320 vapers de origen ilícito al no poder certificarse en la documentación la procedencia y trazabilidad del producto, no ateniéndose a la legislación sanitaria vigente que regula su distribución y venta de este tipo de productos. El valor del material incautado ascendería en el mercado a los 172.480 euros.

Ante estos hechos la Guardia Civil ha procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de contrabando, otro contra la salud pública, así como delitos de falsedad documental, contra la propiedad industrial y delito de estafa, siendo puestas a disposición de la Autoridad judicial competente.

Se estima que por parte de los presuntos autores se pretendía comercializar la venta de estos productos a través de tiendas especializadas para fumadores en diferentes localidades del territorio nacional, y a través de la venta on-line. El producto aprehendido ha sido destruido en su totalidad al no poder demostrar su origen, así como el control sanitario del mismo pudiendo considerarse perjudiciales para la salud.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por Patrulla Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Sevilla, Grupo de Investigación de la Compañía de Utrera junto con agentes del Puesto Principal de Los Palacios.