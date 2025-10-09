Romería de Valme 2025: estos serán los cortes de carreteras el día de la romería y dónde habrá cámaras de la DGT

El dispositivo de seguridad para la Romería de Valme 2025, el día 19 de octubre, ya está organizado. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha presidido junto con el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez García, la Junta Local de Seguridad del municipio con motivo de este importante evento en la ciudad nazarena y para el cual se ha diseñado y coordinado un dispositivo en el que participarán la Policía Nacional, Guardia Civil y las policías locales de Dos Hermanas y Sevilla.

En el desarrollo del dispositivo romero, participan la Dirección General de Tráfico (DGT), el Centro de Coordinación Provincial del Servicio de Protección Civil-112, la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Dos Hermanas, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Dos Hermanas, la Delegación de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, las delegaciones de Movilidad y Limpieza Urbana, y la de Culturas y Fiestas del Ayuntamiento de Dos Hermanas; Cruz Roja y la Hermandad de Nuestra Señora de Valme.

Cortes de carreteras el día de la Romería

El dispositivo de Guardia Civil, estará enfocado principalmente a la seguridad vial del evento. Entre las actuaciones que llevará a cabo, procederá al corte de la carretera A-8032 en coordinación con Policía Local de Sevilla y Dos Hermanas, y se cubrirán dos puntos fijos en los kilómetros 1,00 y 3,800 de la mencionada vía, conocidos como glorieta de entrada túnel del paso a nivel y glorieta de la Cruz Roja, con objeto de evitar el acceso de vehículos no autorizados.

La Dirección General de Tráfico establecerá un seguimiento por cámaras de la A-8032 desde las 07.00 a las 23.00 horas que se complementará con la señalización de paneles de mensaje variable sobre afecciones o propuestas de posibles itinerarios alternativos en coordinación con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Del mismo modo, el Subsector de Tráfico contará con varias patrullas móviles distribuidas según los tramos del paso de la comitiva. También se ha planificado un servicio móvil del Seprona enfocado a la protección del medio ambiente y bienestar animal. Durante la reunión de coordinación del dispositivo, Guardia Civil ha recordado en este sentido la prohibición del lanzamiento de cohetes junto o durante el paso de animales.