Este viernes #ElCorreoPregunta a Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, será el invitado del nuevo encuentro de #ElCorreoPregunta, que se celebrará este viernes, 10 de octubre de 2025, en la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco, 1, Sevilla).

El acto comenzará a las 9:30 horas con un desayuno en formato de mesa redonda y contará con la presencia de representantes institucionales, empresariales y sociales de la provincia. La conversación estará moderada por Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, quien entrevistará a Fernández de los Ríos en el ecuador de su mandato al frente de la institución provincial.

El encuentro abordará los grandes retos y oportunidades de la provincia de Sevilla, así como los principales proyectos de la Diputación en materia de desarrollo, infraestructuras y cooperación municipal.

La jornada se abrirá con la bienvenida de Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía. A continuación, intervendrá Antonio Muñoz, senador por Sevilla en las Cortes Generales, antes de dar paso al coloquio con el presidente provincial.

Agradecer el patrocinio de Cox Energy y Grupo Azvi, cuyo compromiso con la información y el desarrollo de la provincia de Sevilla hace posible la celebración de este encuentro.

#ElCorreoPregunta

#ElCorreoPregunta forma parte de los desayunos informativos organizados por El Correo de Andalucía y el grupo Prensa Ibérica, que reúnen periódicamente a líderes institucionales, políticos y empresariales para debatir sobre los principales temas de actualidad andaluza.

