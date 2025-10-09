#ElCorreoPregunta
Este viernes #ElCorreoPregunta a Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla
Un desayuno informativo el próximo viernes 10 de octubre en el patio central de la Fundación Cajasol
El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, será el invitado del nuevo encuentro de #ElCorreoPregunta, que se celebrará este viernes, 10 de octubre de 2025, en la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco, 1, Sevilla).
El acto comenzará a las 9:30 horas con un desayuno en formato de mesa redonda y contará con la presencia de representantes institucionales, empresariales y sociales de la provincia. La conversación estará moderada por Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, quien entrevistará a Fernández de los Ríos en el ecuador de su mandato al frente de la institución provincial.
El encuentro abordará los grandes retos y oportunidades de la provincia de Sevilla, así como los principales proyectos de la Diputación en materia de desarrollo, infraestructuras y cooperación municipal.
La jornada se abrirá con la bienvenida de Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía. A continuación, intervendrá Antonio Muñoz, senador por Sevilla en las Cortes Generales, antes de dar paso al coloquio con el presidente provincial.
Agradecer el patrocinio de Cox Energy y Grupo Azvi, cuyo compromiso con la información y el desarrollo de la provincia de Sevilla hace posible la celebración de este encuentro.
#ElCorreoPregunta
#ElCorreoPregunta forma parte de los desayunos informativos organizados por El Correo de Andalucía y el grupo Prensa Ibérica, que reúnen periódicamente a líderes institucionales, políticos y empresariales para debatir sobre los principales temas de actualidad andaluza.
