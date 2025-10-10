Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada

Un hombre de 55 años de edad ha perdido la vida al sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-8005, a la altura de la localidad sevillana de La Rinconada, según ha informado Emergencias 112.

El siniestro se ha producido pasadas las 09:40 horas de este viernes cuando, según la información aportada por varios testigos al 112, el coche se salía de la vía en una maniobra de adelantamiento a la altura del kilómetro 11. Los alertantes informaban de que el conductor quedó gravemente herido y atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y servicios sanitarios, que no pudieron más que certificar el fallecimiento de un hombre de 55 años de edad sin que diera lugar a traslado a centro hospitalario.