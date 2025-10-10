Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada

Los servicios sanitarios sólo pudieron certificar su muerte

Punto de la carretera A-8005 donde se ha producido el siniestro

Punto de la carretera A-8005 donde se ha producido el siniestro / Emergecias 112

El Correo

El Correo

Un hombre de 55 años de edad ha perdido la vida al sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-8005, a la altura de la localidad sevillana de La Rinconada, según ha informado Emergencias 112.

El siniestro se ha producido pasadas las 09:40 horas de este viernes cuando, según la información aportada por varios testigos al 112, el coche se salía de la vía en una maniobra de adelantamiento a la altura del kilómetro 11. Los alertantes informaban de que el conductor quedó gravemente herido y atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y servicios sanitarios, que no pudieron más que certificar el fallecimiento de un hombre de 55 años de edad sin que diera lugar a traslado a centro hospitalario.

