Ainhoa Arteta, César Cadaval, Siempre Así... Fundación Cajasol presenta 'Así canta nuestra tierra en Navidad'

El próximo 15 de diciembre se celebra una de las citas imprescindibles de la Navidad sevillana

Cartel de la edición anterio de 'Así canta nuestra tierra en Navidad'

Cartel de la edición anterio de 'Así canta nuestra tierra en Navidad'

El Correo

La Fundación Cajasol celebra el próximo 15 de diciembre su tradicional concierto Así canta nuestra tierra en Navidad, un clásico de estas fechas tan señaladas en Sevilla y que, un año más, se celebrará en el Teatro de la Maestranza.

El próximo martes, 14 de octubre, tendrá lugar la rueda de prensa en la que Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol; Manuel Marvizón, director de producción; representantes del Ayuntamiento de Sevilla, de la Fundación Alalá y del Teatro de la Maestranza, así como una representación de los artistas que participarán en el concierto, presentarán la sexta edición de este conocido evento musical.

Ya son muchos los artistas confirmados para esta sexta edición, que tendrá lugar el 15 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Teatro de la Maestranza. El cartel reúne este año a un gran elenco de destacados artistas de la música española, entre los que se encuentran Ainhoa Arteta, Ismael Jordi, Siempre Así, César Cadaval, María Toledo, Juanlu Montoya, Cantores de Híspalis y Natalia Calceteiro, Junior Míguez y La Flaka, Rosario La Tremendita, Lucas Paulano, Julia Garrido y Milián Oneto.

El espectáculo vuelve a contar con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan. Además, habrá artistas y coros invitados como el Gospel Sounds Granada, el Coro Amigos del Teatro Maestranza CAATM, el Coro del Colegio Entreolivos y, por supuesto, los niños y niñas de la Escuela de cante de la Fundación Alalá.

