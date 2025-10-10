Este centro comercial de Sevilla adelanta Halloween y celebra una tarde de rol zombie a escala real

El centro comercial Los Arcos, en Sevilla capital, recreará el universo de los muertos vivientes con el juego de rol a escala real Survival Zombie, que se celebrará el 18 de octubre a las 22,00 horas. La experiencia reunirá a aproximadamente 300 jugadores, divididos en bandos de humanos y zombis, y contará con una duración de seis horas.

Según han explicado desde Los Arcos, "el apocalipsis hará de Los Arcos un espacio único para que los participantes sean los verdaderos protagonistas de una auténtica película de terror".

En este sentido, el creador de Survival Zombie, Diego de la Concepción, ha señalado que "en esta experiencia cada participante interactúa con los actores del juego y se siente como el auténtico protagonista". Un juego del que asegura que ofrece "adrenalina y emociones muy fuertes a partes iguales" y para el que recomienda a los jugadores "dosificar sus esfuerzos" para 'sobrevivir' hasta el final.

Desde la dirección del evento han destacado "la idoneidad" de realizarlo dentro del centro comercial, que contará con "pasillos interminables, rincones oscuros y puertas que parecen no llevar a ninguna parte". A partir de 2018, y tras la pandemia, los 'Survival Zombies' empezaron a desarrollarse en espacios cerrados como los centros comerciales, debido a que, según señala el creador del juego, "estos ofrecen un escenario que recuerda al de los videojuegos y al mismo tiempo resultan un lugar más seguro para los jugadores", al evitar interferencias externas como el tráfico en el desarrollo de la actividad.

Para Los Arcos, el 'Survival Zombie' será la primera acción de ocio inmersivo nocturno y, para celebrarlo, ofrecerá un descuento de siete euros a los miembros de su programa de fidelización --a través de su 'app'--. Según ha explicado el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz, "esta es una propuesta de ocio ideal para el mes de Halloween y hemos apostado por ella porque no solo es innovadora y divertida, si no que también fomenta valores como el compañerismo y el trabajo en equipo para resolver los diversos retos que plantea esta simulación".

'Survival Zombie', un éxito desde que se inició

'Survival Zombie' surgió en 2012 y desde su origen se convirtió en un éxito, sumando miles de participantes aquel primer año. Durante estos trece años, el juego en el que 'zombies' y 'supervivientes' comparten escenario ha mejorado su experiencia al adaptar aspectos como la duración, el recorrido de los mapas o incluso la posibilidad de que los jugadores caídos 'revivan', a las demandas de los usuarios.

Con 550 ediciones, Survival Zombie apuesta "especialmente" por la profesionalidad de los actores del juego, quienes se forman para" gritar y moverse como auténticos zombis" o, en el caso de los 'militares', ofrecen información, pistas y otras interacciones inmersivas con el jugador.

Desde Los Arcos han comentado que, durante las seis horas de duración del juego, "los participantes mantendrán sus niveles de adrenalina disparados mientras deambulan y se escabullen, dependiendo de sus roles, para vivir una emocionante aventura, resolviendo distintas pruebas y gymkanas con el objetivo de alzarse con la supremacía grupal".

Para ello, todos los participantes deberán realizar el check- in a partir de las 18,00 horas y revisar las redes sociales de 'Suvirval Zombie' para conocer el lugar exacto en el que iniciará la actividad.