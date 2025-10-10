La Diputación acusa al Ayuntamiento de "poner cortapisas" al Cortijo del Cuarto: "No pueden pararlo ni ralentizarlo"

El proyecto de Cortijo del Cuarto es una de las grandes prioridades de la Diputación de Sevilla. 6.000 viviendas (la mitad de ellas protegidas) y una gran zona verde de 70 hectáreas en un suelo mayoritariamente público entre el barrio sevillano de Bellavista y Dos Hermanas. Por eso ha presentado los expedientes en los dos ayuntamientos para acelerar la tramitación, ha pedido a la Junta de Andalucía que lo incluya dentro de la aceleradora de proyectos y ha incluido tres millones en los presupuestos de 2026 que permitirán iniciar los trabajos de adecuación ambiental.

Sin embargo, hasta el momento la institución provincial no ha recibido la respuesta esperada del Ayuntamiento. “Se le están poniendo cortapisas. Espero que se tramite ya porque el Ayuntamiento no puede pararlo ni ralentizarlo por una decisión del gobierno cuando cumple todos los requisitos”, advirtió el presidente de Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en el Foro #elcorreopregunta de El Correo de Andalucía periódico de Prensa Ibérica patrocinado por Cox y Grupo Azvi celebrado en la Fundación Cajasol.

Con estas palabras el presidente advirtió de que la Diputación, titular de los suelos y promotora de este desarrollo urbanístico, podría adoptar medidas en caso de que el procedimiento no se tramite y no entre en la unidad aceleradora, dado que "cumple con los requisitos" establecidos en el decreto de medidas urgentes de la Junta de Andalucía del pasado mes de marzo.

El avance del proyecto de Cortijo del Cuarto requiere de la aprobación por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla del desarrollo del planeamiento a través de un plan especial y de planes parciales que se encuentran en tramitación desde mayo. El pasado 21 de agosto se formalizó la petición de que se incorpore el proyecto a la unidad aceleradora de la Junta de Andalucía para lo que aún no han recibido respuesta.

Una oportunidad para Bellavista

Fernández lamentó el contraste que existe entre el apoyo explícito que ofrece el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a proyectos urbanísticos privados como el distrito tecnológico de Iberdrola o el Pítamo Sur con el trato que ofrece la Gerencia de Urbanismo al nuevo barrio del Quarto, “una iniciativa pública con un marcado perfil social y sin un objetivo de rentabilidad económica”.

“No es comprensible porque este proyecto es una gran oportunidad para el barrio de Bellavista que contará gracias a Cortijo del Cuarto con más equipamientos y zonas verdes y conexiones de transporte público. Y además va a ser el gran barrio joven de Sevilla con precios asequibles para muchas familias”, explicó el presidente de la Diputación.

Choque de modelos

Para Javier Fernández tras este trato que está recibiendo el proyecto de Cortijo de Cuarto se esconde un “choque de modelo de vivienda” entre los planteamientos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial. En este sentido, el presidente de la institución provincial y secretario general del PSOE cuestionó las promociones de vivienda protegida diseñadas por el gobierno de José Luis Sanz en zonas como Cruz del Campo o Su Eminencia.

“Eso no se pueden llamar vivienda protegida. Una VPO no puede costar 350.000 euros. No cuestiono que el valor del suelo sea más alto o los costes de construcción, simplemente que eso no se puede llamar vivienda protegida”, zanjó el presidente.

El plan puesto en marcha por la Diputación para la construcción de en torno a 2.000 viviendas en municipios de toda la provincia establece una ayuda pública para que no superen en ningún caso los 115.000 euros si son en venta o los 350 euros mensuales sin son en alquiler.