Fernández se fija el objetivo de exhumar todas las fosas de la provincia de Sevilla antes de 2028

Javier Fernández, presidente de la Diputación, quiere acelerar la exhumación de la fosa Monumento, la mayor de Andalucía ubicada en el cementerio de Sevilla, así como la de todas las existentes en la provincia. Para ello, ha reclamado el desbloqueo del convenio para la fosa Monumento entre la institución provincial, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España y ha lanzado una convocatoria de un millón de euros para Ayuntamientos en clave de memoria democrática para proyectos de investigación, exhumación e iidentificación, jornadas, congresos y actos, o la eliminación de vestigios franquistas.

Para el Secretario General del PSOE de Sevilla, la exhumación de más de 2.500 víctimas del franquismo en la fosa Monumento depende del Ayuntamiento, aunque su objetivo es mayor. "Quiero que en 2028 no haya ni una sola fosa en ninguno de los territorios", ha asegurado este viernes. Estas víctimas aguardan en la fosa Monumento desde enero de 1940, cuando se cerró para siempre este enterramiento.

"Es tremendamente lamentable. Es un tema sin sentido. Quien tiene que promover la exhumación es la propietaria del cementerio de Sevilla, el Ayuntamiento", ha afirmado Fernández, invitado del nuevo encuentro de #ElCorreoPregunta celebrado este viernes en la Fundación Cajasol, con el apoyo de Cox y Grupo Azvi. De momeno, se firmó un documento de intenciones en el que las cuatro administraciones mencionadas se comprometían a aportar un 25% de la financiación.

"No es una cuestión de reabrir heridas. Plaza Nueva debe reactivar el proyecto de exhumación. Necesitamos devolverle la dignidad a las personas que están allí y darle los cuerpos a los familiares", ha explicado Fernández, a la espera de un compromiso más firme por parte del Gobierno local de José Luis Sanz.

"La mayor deuda que mantiene hoy Sevilla con la memoria histórica es sin duda la exhumación de la fosa de Monumento, donde se supone que hay más de 2.000 personas", contó Paqui Maqueda, presidenta de la asociación Nuestra Memoria, en marzo a El Correo de Andalucía. "Y para que esto se resuelva es esencial que el Ayuntamiento mantenga la línea de compromiso. Esto no es un tema de partidos, esto va de democracia", apuntó Maqueda.

La Diputación tiene una línea de subvenciones para proyectos de Memoria democrática, para lo cual finalizó el plazo de solicitudes el 20 de agosto. Se han recibido 60 solicitudes y se están valorando. Además, se trabaja en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con siete municipios en búsqueda, exhumación e identificación de represaliados en Cañada Rosal, Mairena el Alcor, Las Cabezas de San Juan, Montellano, Constantina, Algámitas y Écija.