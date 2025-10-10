Entrenúcleos se viste de los años 50 con el Rockin’ Rally, el festival más retro de Andalucía
Dos Hermanas celebra su gran festival Rockin’ Rally con seis bandas, coches clásicos y actividades para toda la familia
R.M.
El Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de la Delegación de Promoción Económica e Innovación que dirige la teniente de alcalde Carmen Gil Ortega, celebra los próximos 17 y 18 de octubre el Rockin’ Rally Dos Hermanas, un gran evento gratuito que transformará el Lago de la Vida de Entrenúcleos en el epicentro del rock’n’roll, el motor y la cultura retro. Esta cita, concebida como una auténtica experiencia musical y vintage, promete atraer a visitantes de toda Andalucía en un fin de semana repleto de conciertos, vehículos clásicos y actividades para toda la familia.
Esta cita forma parte de las actividades paralelas a la salida oficial del XI Spain Classic Raid, la prueba de coches clásicos más larga de Europa, que recorrerá más de 2.200 kilómetros entre Dos Hermanas y Santander. Un acontecimiento que se enmarca en el Plan de Turismo de Grandes Ciudades de Dos Hermanas, que busca posicionar a la localidad como un referente en la organización de actividades culturales, deportivas y de ocio de alto impacto económico y social.
Rockin’ Rally se presenta como un evento con identidad propia, con una programación que combina música en directo, baile, exposición de vehículos clásicos, mercadillo y una marcada estética vintage, dando forma a una auténtica experiencia rock’n’roll para disfrutar durante todo el fin de semana.
Un festival de música con seis bandas de primer nivel
El festival musical del Rockin’ Rally, financiado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, reunirá a seis destacadas formaciones del panorama nacional, ofreciendo dos jornadas de conciertos gratuitos y de marcado espíritu rockabilly, rhythm & blues y swing.
Anna Dukke; Una de las voces emergentes del rockabilly español. Su sonido combina fuerza, elegancia y raíces clásicas del rock and roll de los años 50, con una personalidad arrolladora sobre el escenario.
Johnny Moon & The Selenites; Desde Algeciras, este grupo ofrece un rockabilly clásico con temas propios y versiones de los grandes iconos de los 50. Con una sólida trayectoria en festivales nacionales e internacionales, y tras su álbum I Got the Devil in Me (Sleazy Records), son garantía de ritmo, energía y autenticidad.
Mad Martin Trio; Referentes absolutos del high energy rockabilly, liderados por Martín Esturao, han compartido escenario con artistas como Neil Young, ZZ Top o Crazy Cavan. Con más de una década de trayectoria, su directo es sinónimo de intensidad, técnica y puro espectáculo.
Bert Blackmont Trio; Formación malagueña de rockabilly primitivo con sabor latino, integrada por músicos veteranos de la escena andaluza. Su propuesta mezcla elegancia, ritmo y un inconfundible toque clásico que remite al espíritu original del género.
Angela Hoodoo; Cantante, guitarrista y compositora granadina, considerada una de las voces más potentes del country-blues y el western swing en España. Presenta su nuevo trabajo Outlaw Girls (Sleazy Records), cargado de fuerza, autenticidad y carisma.
The Radions; Cuarteto sevillano con más de una década de trayectoria, herederos del mejor rock and roll de los años 50. Su potente directo y elegancia escénica los han llevado a festivales de toda Europa. Preparan ya su tercer disco con Sleazy Records.
Mucho más que música
El público podrá disfrutar también de una gran exposición de vehículos clásicos y americanos, pinchadas en vinilo a cargo de Dj Teddy y Dj Miquelo Dibari, clases de baile, talleres, tatuajes solidarios, mercadillo vintage y un espacio gastronómico con nueve foodtrucks con propuestas culinarias de diferentes partes del mundo.
La entrada es libre y gratuita, con apertura de puertas el viernes 17 a las 14:00 h. y cierre a las 00:00 h., y el sábado 18 de 12:00 h. a 00:00 horas.
El Rockin’ Rally Dos Hermanas es heredero del anterior Dos Hermanas Classic Meeting, y supone un paso más en la estrategia local de promoción turística a través de grandes eventos que fortalecen el posicionamiento de la ciudad como destino dinámico y abierto a la cultura, el deporte y el ocio familiar.
La delegada de Promoción Económica e Innovación, Carmen Gil, ha destacado que “el Rockin’ Rally es mucho más que un evento. Es una muestra del potencial de Dos Hermanas para acoger y organizar propuestas de gran envergadura, únicas en Andalucía. Esta iniciativa fusiona de manera magistral cultura, música y ocio familiar, ofreciendo una experiencia singular y de gran calidad. Eventos como este no solo dinamizan la economía local y atraen turismo de calidad, sino que también proyectan una imagen moderna, sólida y atractiva de nuestra ciudad.”
