Entrenúcleos se viste de los años 50 con el Rockin’ Rally, el festival más retro de Andalucía

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de la Delegación de Promoción Económica e Innovación que dirige la teniente de alcalde Carmen Gil Ortega, celebra los próximos 17 y 18 de octubre el Rockin’ Rally Dos Hermanas, un gran evento gratuito que transformará el Lago de la Vida de Entrenúcleos en el epicentro del rock’n’roll, el motor y la cultura retro. Esta cita, concebida como una auténtica experiencia musical y vintage, promete atraer a visitantes de toda Andalucía en un fin de semana repleto de conciertos, vehículos clásicos y actividades para toda la familia.

Esta cita forma parte de las actividades paralelas a la salida oficial del XI Spain Classic Raid, la prueba de coches clásicos más larga de Europa, que recorrerá más de 2.200 kilómetros entre Dos Hermanas y Santander. Un acontecimiento que se enmarca en el Plan de Turismo de Grandes Ciudades de Dos Hermanas, que busca posicionar a la localidad como un referente en la organización de actividades culturales, deportivas y de ocio de alto impacto económico y social.

Rockin’ Rally se presenta como un evento con identidad propia, con una programación que combina música en directo, baile, exposición de vehículos clásicos, mercadillo y una marcada estética vintage, dando forma a una auténtica experiencia rock’n’roll para disfrutar durante todo el fin de semana.

Cartel completo con las actuaciones. / El Correo

Un festival de música con seis bandas de primer nivel

El festival musical del Rockin’ Rally, financiado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, reunirá a seis destacadas formaciones del panorama nacional, ofreciendo dos jornadas de conciertos gratuitos y de marcado espíritu rockabilly, rhythm & blues y swing.

Anna Dukke; Una de las voces emergentes del rockabilly español. Su sonido combina fuerza, elegancia y raíces clásicas del rock and roll de los años 50, con una personalidad arrolladora sobre el escenario.

Johnny Moon & The Selenites; Desde Algeciras, este grupo ofrece un rockabilly clásico con temas propios y versiones de los grandes iconos de los 50. Con una sólida trayectoria en festivales nacionales e internacionales, y tras su álbum I Got the Devil in Me (Sleazy Records), son garantía de ritmo, energía y autenticidad.

Mad Martin Trio; Referentes absolutos del high energy rockabilly, liderados por Martín Esturao, han compartido escenario con artistas como Neil Young, ZZ Top o Crazy Cavan. Con más de una década de trayectoria, su directo es sinónimo de intensidad, técnica y puro espectáculo.

Bert Blackmont Trio; Formación malagueña de rockabilly primitivo con sabor latino, integrada por músicos veteranos de la escena andaluza. Su propuesta mezcla elegancia, ritmo y un inconfundible toque clásico que remite al espíritu original del género.

Angela Hoodoo; Cantante, guitarrista y compositora granadina, considerada una de las voces más potentes del country-blues y el western swing en España. Presenta su nuevo trabajo Outlaw Girls (Sleazy Records), cargado de fuerza, autenticidad y carisma.

The Radions; Cuarteto sevillano con más de una década de trayectoria, herederos del mejor rock and roll de los años 50. Su potente directo y elegancia escénica los han llevado a festivales de toda Europa. Preparan ya su tercer disco con Sleazy Records.

Mucho más que música

El público podrá disfrutar también de una gran exposición de vehículos clásicos y americanos, pinchadas en vinilo a cargo de Dj Teddy y Dj Miquelo Dibari, clases de baile, talleres, tatuajes solidarios, mercadillo vintage y un espacio gastronómico con nueve foodtrucks con propuestas culinarias de diferentes partes del mundo.

La entrada es libre y gratuita, con apertura de puertas el viernes 17 a las 14:00 h. y cierre a las 00:00 h., y el sábado 18 de 12:00 h. a 00:00 horas.

El Rockin’ Rally Dos Hermanas es heredero del anterior Dos Hermanas Classic Meeting, y supone un paso más en la estrategia local de promoción turística a través de grandes eventos que fortalecen el posicionamiento de la ciudad como destino dinámico y abierto a la cultura, el deporte y el ocio familiar.

La delegada de Promoción Económica e Innovación, Carmen Gil, ha destacado que “el Rockin’ Rally es mucho más que un evento. Es una muestra del potencial de Dos Hermanas para acoger y organizar propuestas de gran envergadura, únicas en Andalucía. Esta iniciativa fusiona de manera magistral cultura, música y ocio familiar, ofreciendo una experiencia singular y de gran calidad. Eventos como este no solo dinamizan la economía local y atraen turismo de calidad, sino que también proyectan una imagen moderna, sólida y atractiva de nuestra ciudad.”