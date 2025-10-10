La doble tendencia de la vivienda en Sevilla: las zonas 'prime' tocan techo y escala el precio en barrios populares

El rumbo del precio de la vivienda en Sevilla va por barrios. Así se desprende del informe de Inmoselo Agencia Inmobiliaria para el tercer trimestre del año, que destaca que hay una doble tendencia. Mientras los barrios populares registran subidas de hasta el 24% (en el caso de Los Pajaritos) en el precio por metro cuadrado, las zonas más exclusivas de la capital hispalense comienzan a estabilizarse tras años de fuertes incrementos.

"El tercer trimestre de 2025 nos revela un panorama desigual en Sevilla capital. Barrios como Los Pajaritos, Su Eminencia o Pino Montano encabezan las mayores subidas de precio, impulsados por la demanda de vivienda asequible y la entrada de inversores buscando mejores rentabilidades. En contraste, las zonas más prime como El Arenal, Santa Cruz o Heliópolis están mostrando agotamiento y ya se empiezan a ver una ligera moderación de precios, anticipando una etapa de equilibrio y madurez del mercado sevillano", destaca el estudio.

El gerente de Inmoselo Inmobiliaria, Antonio Segura, destaca, en declaraciones a este periódico, que el caso de Los Pajaritos o Su Eminencia se asemeja a lo sucedido hace unos años en el Tiro de Línea. "La entrada de nuevos inversores impulsó la rehabilitación de muchos bloques y viviendas y esto subió la demanda y también el precio", señala. En estos momentos, los precios en este último barrio están entre los 150.000 y los 180.000 euros, mientras que en Los Pajaritos se encuentran entre los 50.000 y los 100.000, "cuando hasta hace poco no superaban los 20.000 euros".

Crece la oferta por segundo trimestre consecutivo

Otro factor "muy importante", destaca el informe, es que por segundo trimestre consecutivo crece la oferta en Sevilla capital, en concreto, un 9,72 %. "Esto quiere decir que las expectativas de los vendedores están empezando a estar por encima de lo que la demanda puede pagar, por lo que el stock de viviendas a la venta crece y, por consiguiente, el plazo medio para la venta también sube", señala Segura.

Por tanto, añade, este comportamiento heterogéneo sugiere que Sevilla está entrando "en una fase de estabilización selectiva": las zonas más prime mantienen precios altos pero con tendencia a la moderación -algunas ya han tocado techo y otras lo harán en breve-, mientras que los barrios periféricos "en regeneración" muestran la capacidad de crecimiento, liderados por Pino Montano, Los Pajaritos y Parque Alcosa.

Situación en el área metropolitana

En lo que se refiere al área metropolitana, destaca el descenso de los precios en el tercer trimestre del año en localidades como Gines y Bormujos. "Es significativo y se debe a que ha habido un alza de precios tan grande, que el precio se está reajustando", subraya el gerente de Inmoselo.

Mientras tanto, los municipios con el precio más caro por metro cuadrado siguen siendo Tomares y Mairena del Aljarafe, que siguen experimentando, en este periodo, subidas de precio (del 9% y el 8%, respectivamente). En el otro lado de la balanza, Valencina de la Concepción mantiene el precio más barato de la zona.

En lo que respecta a Dos Hermanas, el nuevo barrio de Entrenúcleoscontinúa con su escalada de precios, al crecer un 13% en su tasa interanual. En el caso de Alcalá de Guadaíra, la subida en doce meses es casi del 13%.