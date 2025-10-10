Javier Fernández, sobre la candidatura a la alcaldía de Sevilla: "No tengo duda de que será Antonio Muñoz, es el mejor”

El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, cuenta con el respaldo de Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, para recuperar la alcaldía de la capital. Para liderar al PSOE de cara a las próximas elecciones municipales, Fernández no tiene "la menor duda" de que Antonio Muñoz será el candidato. "Es el mejor", ha asegurado este viernes.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, ha sido el invitado del nuevo encuentro de #ElCorreoPregunta celebrado este viernes en la Fundación Cajasol, con el apoyo de Cox y Grupo Azvi, y ha sido precisamente Antonio Muñoz, senador por Sevilla en las Cortes Generales y portavoz municipal del PSOE de Sevilla en el Ayuntamiento de Sevilla, el encargado de presentarle.

“Antonio Muñoz es una debilidad personal. Somos del mismo municipio y hay una admiración personal y política. Me siento abrumado, estoy de acuerdo en casi todo", le ha referido Fernández. "Agradecimiento absoluto, son palabras que salen del corazón y llenan el corazón. Conozco a su familia desde hace mucho tiempo", ha añadido el presidente de la Diputación.

No hay dudas en que Muñoz es la apuesta personal de Fernández, como este ha repetido en numerosas ocasiones. También Antonio Muñoz se ha postulado reiteradamente. Sin ir más lejos, este verano el portavoz socialista organizó un acto en el Parque Magallanes acompañado de todo su grupo municipal, el propio Fernández, el ex alcalde y portavoz en el Senado, Juan Espadas, y decenas de simpatizantes y representantes de colectivos. Entonces ya se refirió a "relanzar Sevilla y devolverle el pulso tras dos años de improvisación, incapacidad y ocurrencias por parte del actual gobierno de José Luis Sanz".

"Hay tres retos que comparto y espero asumir a partir del 27"

Antonio Muñoz ha presentado a Javier Fernández como "un amigo y compañero". "Es un político sevillano que representa un caso de éxito en la gestión local. Buena prueba de ello son las distintas mayorías absolutas en La Rinconada y que sea un referente andaluz y español en su desarrollo, tanto en el parque aeronáutico, vivienda asequible y políticas sociales y culturales".

"Es un socialista que está llamado a tener un papel fundamental en las políticas socioeconómicas y en la respuesta desde la socialdemocracia a los retos y desafíos del siglo XXI. Compartimos una forma de hacer política que escucha y da respuesta, no vive del aplauso fácil y sí del trabajo bien hecho. He compartido con él conversaciones y decisiones, hablamos casi a diario”, ha añadido.

Considera Muñoz que tienen tres retos por delante: "Los comparto y espero tener a partir del 27. La cohesión entre distintos pueblos de la provincia, sin barrios de primera y segunda. La configuración metropolitana, cuántos sevillanos trabajan en los municipios. Y construir un ideario para la socialdemocracia".