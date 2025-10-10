Medio centenar de municipios de Sevilla aspiran a construir 1.500 VPO a precio asequible con ayuda de Diputación

La primera gran convocatoria abierta por la Diputación de Sevilla para que los municipios de toda la provincia construyan VPO a precios asequibles se ha resuelto con 43 solicitudes de ayuntamientos que aspiran a ejecutar 1.500 viviendas. Para ello, disponen este año 2025 de un presupuesto de 20 millones de euros que se ampliará en otros 15 en 2026 y que cuando termine el plan diseñado alcanzará los 100 millones de euros.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha anunciado el balance final de la primera gran convocatoria de ayudas a la vivienda de la institución provincial durante el foro #elcorreopregunta organizado por El Correo de Andalucía, de Prensa Ibérica, con el patrocinio de Cox, Grupo Azvi y la Fundación Cajasol, donde se ha celebrado el encuentro informativo.

Esta convocatoria pionera en la provincia de Sevilla establece la posibilidad de que los municipios de la provincia de Sevilla reciban una ayuda de 50.000 euros por piso, sin son para venta, o el 50% del coste de las obras si son en alquiler. La única condición que se establece es que los precios deben ser asequibles. Concretamente, si son en venta no pueden superar los 115.000 euros y si son el alquiler la renta mensual debe estar por debajo de los 350 euros. En total, la estimación es que se podrán construir 1.500 viviendas a través de este programa.

El objetivo de la Diputación Provincial, además, era incrementar la dotación presupuestaria a través de la colaboración de la Junta de Andalucía que obtendrá financiación nueva del Ministerio de Vivienda cuando se aprueba el nuevo plan estatal para el marco 2026-2030 que se encuentra ahora en exposición pública, aunque de momento no ha encontrado respuesta a esta petición.

La vivienda es la primera prioridad

Con este plan la Diputación Provincial pretende situar la vivienda como su primera gran prioridad presupuestaria y que "entre en la agenda local". "Los alcaldes y alcaldesas tienen que situar en su agenda prioridades la política de vivienda porque en estos momentos es la gran demanda social", explicó Javier Fernández.

El presidente de la Diputación defendió, en este sentido, su modelo: las VPO deben tener precios asequibles, disponer de ayudas públicas y tener un blindaje con una protección permanente. Esto último no implica que no se puedan vender transcurrido un tiempo pero debe hacerse a un precio tasado y previo ejercicio del derecho de tanteo y retracto por parte de la administración: "No se puede especular con la vivienda protegida".