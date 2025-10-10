Nuevas obras y cortes de tráfico en Los Remedios para mejorar las calles

El Ayuntamiento de Sevilla inicia este mes de octubre un plan de mejora de las calles de Los Remedios que implicará obras y cortes de tráfico en tres vías: Virgen del Valle, Virgen de la Fuensanta y Madre Rafols. El presupuesto total será de casi 300.000 euros y comenzarán este próximo martes 4 de octubre.

La actuación de más envergadura será la renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo en las calle Virgen del Valle y Virgen de la Fuensanta. Comenzarán el próximo martes 14 de octubre y que tendrán una duración estimada de entre diez y doce semanas. La actuación en Madre Rafols será de menor envergadura y afectará sobre todo al acerado.

Virgen de la Fuensanta

En relación a las obras en Virgen de la Fuensanta, un presupuesto de 155.537 euros y un plazo de ejecución de 10 semanas y se llevarán a cabo en el tramo comprendido entre Juan Sebastián El Cano y Monte Carmelo.

El proyecto contempla la instalación de más de 160 metros de nuevas canalizaciones, distribuidos en 55 metros para abastecimiento, 50 metros para saneamiento y 55 metros para la nueva red de baldeo. Además, se renovarán las acometidas domiciliarias, se instalarán nuevas válvulas para mejorar la sectorización y se acondicionarán los pozos de registro existentes.

Durante el desarrollo de los trabajos, que se realizarán en una única fase, se prevé una alteración parcial del tránsito peatonal, para lo cual se instalarán pasarelas que garanticen el acceso a viviendas y comercios.

Virgen del Valle

En Virgen del Valle se iniciarán obras de prolongación y sustitución de las redes generales de agua potable y riego, en el tramo comprendido entre las calles Virgen de la Victoria y Virgen de Loreto. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 91.538,15 € y el plazo previsto de ejecución es de 12 semanas.

La intervención responde a necesidades de conservación detectadas en la infraestructura existente y contempla la instalación de 330 metros de tubería, 6 válvulas, 23 acometidas domiciliarias y 3 tomas de agua.

Al tratarse de una vía colectora principal del barrio de Los Remedios, mientras se desarrollan estos trabajos, el tramo afectado permanecerá cortado al tráfico, teniendo que usarse otras vías alternativas como Virgen de Loreto, Padre Damián o Virgen de la Victoria. Asimismo se habilitarán accesos provisionales y zonas de acopio de materiales en ubicaciones que minimicen el impacto sobre la movilidad.

Madre Rafols, aceras más amplias en el colegio Santa Ana y nuevos árboles

Asimismo, se ejecutarán obras de renovación y ampliación de acerado en la calle Madre Rafols, la actuación se llevará a cabo en el tramo del colegio Santa Ana y frente a este. Se ejecutarán, además, dos nuevos alcorques para la plantación de árboles.

Con esta intervención se prevé el ensanche de la acera en las zonas de las puertas del colegio y la mejora de la pavimentación de 460 m2 de acerado con solería hidráulica de hormigón gris de 40x40, rematada con encintados, solería de adoquín de hormigón gris en la salida del lavadero que allí se ubica y una solería podo táctil para señalizar los itinerarios accesibles. Incluso se repondrán y/o modificarán otros elementos o unidades de obra necesarios como barandillas, “marmolillos”, imbornales, pozos etc.