Las obras y los cortes de tráfico llegan a la Ronda del Tamarguillo: renovación del paso inferior y asfaltado de un tramo

El plan de obras de asfaltados y de mejora de las carreteras llega también a la Ronda del Tamarguillo con dos actuaciones que suman 1,1 millones de euros y que se han empezado a ejecutar desde el 1 de octubre. Estarán en marcha hasta final de año y conllevarán cortes de tráfico.

Las actuaciones de mayor envergadura se ejecutan en la Ronda del Tamarguillo. Entre los meses de octubre y diciembre se llevará a cabo la renovación completa del paso inferior situado entre el Centro Comercial Los Arcos y el Parque Empresarial PICA con una inversión de 720.000 euros.

Con esta actuación se llevará a cabo la renovación del pavimento, el embellecimiento de los muros con la instalación y la colocación de revestimientos de chapa para cubrir la superficie de hormigón. Además, se realizarán trabajos de pintura y señalización necesarios para mejorar la seguridad y estética del paso inferior a la vez que aumentará la iluminación hasta ahora existente y se sustituirán por leds para mayor visibilidad en el mismo.

Los cortes de trafico con motivo de los trabajos que se acometerán en el paso inferior de la Ronda del Tamarguillo se realizarán entre las 22:00 y las 06:00 horas. Se producirán en sentido Norte, donde se desviará el tráfico, antes de la entrada al paso inferior en Ronda del Tamarguillo, hacia calle Cruz del Sur cruzando a nivel la Avda. de Andalucía y continuando por Jose Mª Javierre hasta la rotonda confluencia Ada con Montesierra.

En sentido Sur, se desviará el tráfico, antes de la entrada al paso inferior en la Rotonda confluencia Ada con Montesierra, hacia Jose Mª Javierre cruzando a nivel la Avda. de Andalucía y continuando por Clemente Hidalgo hacia Ronda del Tamarguillo.

Junto a esta actuación, la Gerencia de Urbanismo ha licitado las obras de asfaltado del tramo de 500 metros comprendido entre las avenidas Francisco Buendía y Marqués de Pickman con una inversión de 371.000 euros y con una planificación en la que se tratará de reducir la incidencia en el tráfico. Los plazos habituales de tramitación sitúan el inicio de estas actuaciones antes de la finalización del año.