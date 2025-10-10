Este es el "planazo" de Sevilla para los amantes de la pintura y el buen café: puedes hacer tus propias creaciones con los mejores dulces

Los planes relajados en los que disfrutar de buena compañía, sabores de calidad y la evasión del ruido exterior a través de cualquier tipo de actividad cultural se han convertido en uno de los favoritos de gran parte de la ciudadanía tanto de Sevilla como del resto del país, que busca así desconectar de la ansiedad diaria y sumirse en la calma que el arte puede ofrecerles.

Para todos estos usuarios, Sevilla cuenta con un "planazo" con el que pueden merendar mientras pintan su propio cuadro o decoran una 'tote bag'. Es lo que ofrece 'Creative Coffee' en la cafetería Alfonsito Brunch de Sevilla capital a través de sus talleres guiados, en los que expertos guían y ayudan a los participantes a conseguir sus mejores creaciones mientras degustan cafés de especialidad o té y los mejores dulces.

"Siempre han sido talleres de pintura de cuadros, pero esta vez también han incluido 'tote bags' y, como siempre, el taller te incluye una bebida, ya sea café de especialidad, té matcha o té, y dulces", recalcan sus propios usuarios, que aseguran que se trata de un "planazo" en el que no hacen falta conocimientos de pintura previos, sino únicamente ganas de experimentar y crear.

'Tote bags' y cuadros personalizados en este plan diferente en Sevilla

A través de estos talleres que cuentan con dos horas de duración, los participantes pueden escoger entre los diseños creados por los organizadores para facilitar la experiencia de los usuarios, que cambian cada semana para dinamizar las actividades. "Cada sesión que llevamos a cabo, nos dedicamos a crear obras distintas que varían según la fecha y las festividades del momento", recalcan desde el negocio.

"Esta dinámica no solo mantiene nuestro trabajo fresco y emocionante, sino que también permite que los participantes conecten con el contexto cultural y emocional que rodea cada obra", aseguran desde la organización, que afirma que estas actividades cuentan con un ambiente acogedor y relajado perfecto para la desconexión.

Un "plan diferente" en Sevilla que mezcla café y arte

Para ello, los interesados tendrán que reservar la actividad a través de su página web y abonar 23 euros, dinero que incluye los materiales y la merienda. Además, los asistentes podrán llevarse a su hogar tanto las 'tote bags' como los cuadro que se realicen durante la sesión para guardar un recuerdo de esta "plan diferente".

Durante este mes de octubre, se llevarán a cabo dos nuevos talleres, uno el próximo sábado 18 de octubre y otro el 25 del mismo mes, en horario de 17.30 a 19.30 horas para realizar 'tote bags'. Durante el mes de noviembre, por su parte, habrá sesiones todos los sábados en el mismo horario tanto para crear estas bolsas de tela como para pintar cuadros personalizados.