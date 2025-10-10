Triana ya conoce a sus Reyes Magos y el Heraldo de la cabalgata de 2026
Como ya es tradición, el Rey Gaspar volverá a ser elegido entre todos los vecinos de Triana
El delegado de Fiestas Mayores y del Distrito Triana, Manuel Alés, ha dado a conocer este viernes los nombres de los trianeros que encarnarán a los Reyes Magos en la cabalgata que se celebrará en la tarde del 6 de enero de 2026, noche en la que sus recorrerán las calles del barrio de Triana para poner punto y final a la Navidad en Sevilla. Asimismo, se ha anunciado el nombre de quien encarnará al Heraldo, que saldrá el día 5, vísperas del Día de la Epifanía.
De este modo, el Heraldo será el empresario y trianero de adopción César González de la Peña; el Rey Melchor estará representado el actual hermano mayor de la Hermandad de la Estrella, el médico Carlos Martín, y el Rey Baltasar será el director general de City Sightseeing España, Isaac Flores.
Por otro lado, el Rey Gaspar volverá a ser elegido entre todos los vecinos del Distrito Triana que se hayan inscrito al sorteo, que finalizará el próximo 15 de octubre y cuya elección se realizará en este mismo mes. Dicha inscripción puede realizarse en el Registro Auxiliar de la Sede del Distrito, ubicado en la calle San Jacinto, n.º 33, y cuyo único requisito es que los participantes estén empadronados en Triana.
