Utrera transforma sus calles históricas con fondos europeos Next Generation

Una de las calles seleccionadas para acometer las obras.

Utrera (Sevilla)

El Ayuntamiento de Utrera ha abierto la licitación pública para el ambicioso proyecto de reurbanización de varias calles del municipio, una actuación que busca modernizar su trama urbana y mejorar la accesibilidad en zonas de alto valor patrimonial. Con una inversión total de 1.662.711 euros (IVA incluido), la iniciativa estará financiada en gran parte por los fondos europeos Next Generation1.374.141 euros— dentro del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que el consistorio utrerano aportará 288.569 euros.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de octubre a las 23:59 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Calles incluidas en el proyecto

Las calles incluidas en este proyecto son Salado, Don Clemente de la Cuadra, Alcalde Vicente Giráldez, Sevilla, Bambino y Juan Ramón Jiménez, todas ellas situadas en áreas de gran tránsito peatonal y valor patrimonial. El objetivo principal de esta intervención es renovar tanto las instalaciones urbanas como la imagen del entorno, logrando así una imagen unificada de la ciudad y avanzando hacia espacios más accesibles y sostenibles.

El proyecto contempla una renovación integral de la sección de calle, con una reurbanización completa que abarcará suelo, subsuelo y vuelo. Esto incluye la sustitución de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público y telecomunicaciones, actualmente deterioradas y con materiales obsoletos.

Criterios de selección de las calles

El motivo de la elección de estas calles responde a una serie de criterios:

• La calle Sevilla es una vía de acceso al Teatro Municipal y conecta directamente con las plazas principales y espacios de convivencia del centro, por lo que se busca mejorar su accesibilidad.

• La calle Salado da acceso a la Casa Surga, un edificio declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.) y rehabilitado para su uso como equipamiento cultural.

• Las calles Don Clemente de la Cuadra y Alcalde Vicente Giráldez se encuentran próximas a la Avenida María Auxiliadora, ronda que delimita el Conjunto Histórico.

• Las calles Bambino y Juan Ramón Jiménez colindan con el parque del Muro, una zona verde urbana que será mejor integrada y favorecida para el tránsito.

