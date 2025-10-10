El barrio del Higuerón: una inversión de 700 millones para torres de pisos de hasta 12 plantas con parada de metro

El nuevo Distrito Tecnológico de Sevilla, en el Higuerón Norte, "está llamado a ser uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de España y el más importante de Andalucía". Así lo describió el alcalde, José Luis Sanz, la pasada semana, detallando que tendrá una extensión similar a la de 120 campos de fútbol. Ubicado al norte de la capital, se encuentra en terrenos agrícolas que Iberdrola Inmobiliaria, la propietaria de los suelos, se encargará de transformar en un nuevo barrio con 2.546 viviendas, oficinas, industria, equipamientos, zonas verdes, carriles bici y hasta una parada de metro de la línea 3. Todo esto le costará a la filial de la multinacional energética un total de 689.409.088,96 euros.

Según describió Juan Castellano, CEO de Iberdrola Inmobiliaria, este nuevo desarrollo "será un motor tecnológico de Sevilla y Andalucía". Pero como consta en la memoria del proyecto, consultada por El Correo de Andalucía, también resultará beneficioso para la compañía en términos de retorno previsto por la venta de los productos inmobiliarios para Iberdrola, ya que obtendrá 797.624.642,99 euros. Es decir, entre la inversión para la ejecución y el retorno previsto se produce un saldo favorable para Iberdrola de 108.215.554,03 euros. "El saldo favorable compensa el coste del suelo. Se considera que la actuación es viable", explica el documento.

Dentro de las obras a realizar, destacan los trabajos de urbanización, que requerirán una inversión de 77.671.386,79 euros. El coste de la red interior asciende a 48.202.942,89 euros, entre viario, espacios libres y zonas verdes, abastecimiento, gas, alumbrado, energía eléctrica o señalización. Y el coste de la red exterior será de 22.807.994,47. Además, la estimación económica de las obras necesarias para la urbanización del sector contempla actuaciones complementarias como la ejecución de la estación de la línea 3 de metro, valorada en 3.500.000 de euros, y el encauzamiento naturalizado del arroyo Tamarguillo a su paso por el sector, que costaría 3.160.449,44 euros.

A cambio, con la venta de los productos inmobiliarios, como las viviendas libres, viviendas protegidas y oficinas, se rozarían los 800 millones. Con 58.761,09 m2t de viviendas libres unifamiliares se ingresarían 155.716.888,50 euros; con 81.700,75 m2t de viviendas libres plurifamiliares se ingresarían 191.996.760,15 euros; con los 95.935,50 m2t de vivienda protegida unos 217.313.910,74 euros; y el resto suelos productivos entre 18 y 94 millones de euros.

Mapa con la distribución del Distrito Tecnológico, atravesado por la línea 3 de metro / Olimichat SL

La urbanización será en tres fases

Las obras de urbanización se ejecutarán en tres fases, que estarán vinculadas al desarrollo de las infraestructuras urbanas exteriores, como ya informó este periódico. En la primera fase usará la rotonda de la carretera SE-20 con la carretera A-8005 reformada y ampliada como infraestructura de conexión con el resto de la ciudad. Esta es una fase que puede acometerse en forma inmediata.

La fase dos incorporará la conexión del sector por el este con la red viaria noreste de la ciudad y necesitará el trazado de la conexión entre la parte este del sector y la SE-30 que en la actualidad se encuentra en estudio. El inicio de la fase podrá realizarse de forma simultánea a la ejecución de la conexión. Para la tercera fase deberá estar en funcionamiento un arco viario de conexión por el norte de la ciudad que derive los tráficos en paso que en la actualidad circulan por la SE-20. El inicio de la fase se condiciona a la ejecución de un arco viario por el norte.

Varias manzanas y torres de hasta 12 plantas

En cuanto a la propia urbanización interior, su uso principal será el de las actividades productivas orientadas a la industria con un perfil que integre procesos tecnológicos. Y el segundo será el residencial, ambos separados por la plataforma del metro en el eje norte-sur.

Al este se localizarán las actividades productivas en tres grandes supermanzanas de uso industrial intercambiable por el de servicios avanzados, que pueden abarcar desde la producción hasta la comercialización de bienes. Al norte la supermanzana se divide en parcelas de tamaño medio localizadas en el perímetro viario, dejando en su interior una red de paseos y zonas verdes. La supermanzana localizada al sur se divide a su vez en cuatro parcelas localizadas en el perímetro del viario y dejando también en su interior paseos y zonas verdes.

Recreación del nuevo Distrito Tecnológico en el Higuerón Norte / Ayuntamiento de Sevilla

En el otro lado, al oeste, se localizará la parte residencial, uso terciario y dotacional en tres grandes supermanzanas. La supermanzana central recoge la mayor parte de la edificación plurifamiliar, en manzanas alrededor de plazas y zonas ajardinadas. En la parte sur se localiza la supermanzana para la ubicación de edificación abierta en altura, que serán torres de hasta 12 plantas que configuran la fachada del sector hacia la SE-20. Y en la parte oeste se creará la supermanzana con vivienda de ciudad jardín. Aquí se mezclará vivienda unifamiliar y plurifamiliar con hasta tres plantas de altura. Por su parte, la vivienda protegida estará integrada con la vivienda libre en las zonas de vivienda en manzana y en la zona de edificación abierta.

A esto hay que sumar los terrenos para espacios libres, que en la parte norte serán para establecer el futuro canal del Ranillas y en la parte sur para la creación del anillo verde de la ciudad previsto en el borde del encauzamiento del arroyo Tamarguillo. También hay que contar con los equipamientos y con la plataforma de la línea 3 del metro que discurrirá por en el interior del sector cruzándolo de sur a norte. La estación estará acompañada de un aparcamiento de vehículos con 390 plazas para la transferencia de viajes de la parte norte del área metropolitana y en las proximidades de la estación se establecerán paradas para el servicio metropolitano de transportes.