El Ayuntamiento de Sevilla renuncia a una subvención de la Junta para un programa de atención a inmigrantes

El Ayuntamiento de Sevilla ha renunciado a una subvención para un programa de atención a la población inmigrante, tal como consta en un expediente de la Delegación de Derechos Sociales firmado a finales de septiembre y aprobado en la última Junta de Gobierno local. La ayuda, concedida por la Consejería de Inclusión Social, ascendía a más de 54.000 euros, un importe que el Consistorio ha devuelto en su totalidad, por lo que no se ha utilizado para financiar el proyecto previsto.

Sobre este programa de apoyo al colectivo migrante, desde el Gobierno de José Luis Sanz defienden que "es un servicio de asesoramiento que ya se está haciendo con plantilla propia gracias a la incorporación de personal de estabilización". Aunque según aclaran a este medio desde el Ayuntamiento de la capital andaluza, la puesta en marcha de esta actuación "no se ha hecho con los fondos de la subvención".

Asimismo, la devolución de esta ayuda de la Junta de Andalucía no aplicada conlleva una penalización para el Consistorio hispalense. Según consta en el texto aprobado en la Junta de Gobierno local el pasado viernes, "una vez se proceda por la entidad subvencionante a la apertura del procedimiento de reintegro, se tramitará el reintegro de los correspondientes intereses de demora".

Entre prórrogas y una devolución voluntaria

En noviembre del año pasado, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad concedió 54.332,30 euros al Ayuntamiento de Sevilla correspondientes al "Programa de Atención a la Población Inmigrante". El plazo establecido por el Ejecutivo autonómico para esta subvención iba desde el 15 de diciembre de 2024 al 15 de junio de 2025. Así, el Consistorio tenía medio año por delante para destinar el importe al fin previsto.

Sin embargo, poco antes de que expirara el periodo fijado, el pasado mes de mayo, el Gobierno de Sanz "modificó el proyecto presentado y se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2025". Tras esta solicitud, "se procedió a realizar los trámites necesarios para comenzar la ejecución del programa", aunque "debido a las circunstancias procedimentales que determinaban el retraso en el inicio de las actuaciones", se solicitó alargar la fecha tope hasta el 31 de diciembre.

La Intervención municipal, por su parte, señaló que "no cabe aceptar la subvención concedida en tanto la Administración autonómica se pronuncie expresamente sobre la ampliación del plazo solicitado". Es decir: que hasta que la Junta no aceptara esta nueva prórroga, convenía no aplicar la ayuda. "A la vista de todo lo anterior, ante la falta de resolución expresa por la Administración autonómica y estando próximo el plazo de finalización de la ejecución establecido, se solicitó el reintegro voluntario de subvención concedida", recoge el expediente consultado por este medio.

Otro de los principales motivos que llevó al Consistorio a tramitar la devolución fue "minimizar el abono de los intereses de demora", tal como apunta este mismo documento oficial emitido por la Delegación de Derechos Sociales. De esta forma, esos más de 54.000 euros entregados para atender a los inmigrantes no se han llegado a utilizar, aunque desde el Ayuntamiento justifican que este servicio se presta "con personal propio".