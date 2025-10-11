Cortes de tráfico y cambios de la línea 43 de Tussam por las obras en la calle Castilla desde este 14 de octubre

Las obras que el Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Urbanismo, va a realizar en la calle Castilla de Triana y que comenzarán el próximo martes, 14 de octubre, tendrán incidencia en la movilidad de la zona. El consistorio ha informado de que esta intervención –que afectará al tramo comprendido entre las calles Alvarado y Procurador- supondrá el corte total de la vía y la renovación del adoquín de Gerena.

Además, se sustituirán los actuales alcorques redondos de hormigón con los que cuenta esta vía por unos nuevos de granito. Esta intervención tendrá una duración estimada de dos meses y cuenta con un presupuesto de casi 70.000 euros.

El delegado del distrito, Manuel Alés, ha señalado que “el readoquinado en Castilla forma parte del compromiso del Gobierno de Sanz con el cuidado del paisaje urbano en todos los distritos. Con esta actuación garantizamos un mejor estado de las calzadas, más seguridad en la circulación y una imagen más cuidada de una de las vías más emblemáticas de Triana”.

Aparcamiento ocasional

El edil ha señalado que “para ocasionar las mínimas molestias posibles a los vecinos durante la realización de los trabajos, estamos trabajando durante estos días para habilitar un aparcamiento ocasional en el Paseo de la O para que, aquellos vecinos cuyos garajes se vean afectados por las obras, puedan aparcar”.

Los residentes titulares de plazas de aparcamiento en el tramo donde se acometerán las obras, podrán acceder a los mismos desde la calle Procurador, siempre que sea posible en función del avance de la obra. Cuando no sea posible, podrán acceder para aparcar provisionalmente en el Paseo Nuestra Señora de la O, para lo que se emitirán las oportunas autorizaciones. Como ha señalado el edil, “desde el área de Movilidad, ya se están tramitando con cada vecino este aspecto para que puedan utilizar este aparcamiento alternativo durante el transcurso de la obra”.

Cortes de tráfico

Mientras duren las obras está previsto el corte total de Castilla a la altura de Alvarado de Triana y hasta la de Procurador. Los recorridos alternativos propuestos son los siguientes:

- Desde Pza. Chapina por calle Pinzón - Alfarería - Procurador - calle Castilla.

- Desde calle Clara de Jesús Montero por Alfarería - Procurador - calle Castilla.

Modificaciones en la línea 43 de Tussam

Por su parte, ha informado el Ayuntamiento, la línea 43 de Tussam modifica su recorrido de la siguiente forma:

...Clara de Jesús Montero, Chapina, Cristo de la Expiración, Arjona, Reyes Católicos... a su itinerario habitual.

Así, que quedan suprimidas provisionalmente las paradas de las calles Castilla y San Jorge durante el periodo indicado. Además, se habilitará parada provisional en Chapina, conjuntamente con la línea C3.