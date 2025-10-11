Las galletas de Granada inspiradas en el Real Alcázar que triunfan en hoteles de lujo

Del corazón de La Zubia, una localidad enclavada en La Vega de Granada, emana el sabor de Sevilla. Una empresa afincada a unos 9 kilómetros de la monumental y universal Alhambra de Granada diseña, elabora y distribuye galletas que reproducen de forma minuciosa motivos ornamentales del Real Alcázar de Sevilla. Concretamente de las yeserías y el alicatado del monumento que fue sede de la corona y del poder municipal durante siglos.

Flor de Vainilla es el nombre de la firma comercial que nació en 2014 con el objetivo de elaborar y distribuir galletas conmemorativas de la Alhambra, icono patrimonial de Granada. “Había que imaginar otra forma de hacer souvenirs y recuerdos para los turistas más allá del imán para la nevera o el llavero”, recuerda Margarita Núñez, arquitecta técnica por formación y una de las propietarias de la empresa.

Detalle de las galletas del Real Alcázar de Sevilla. / El Correo

El Hotel Alfonso XIII, uno de sus mejores clientes

Con el transcurso de los años, y gracias a la investigación, Flor de Vainilla optó por aterrizar en Sevilla. Fue gracias a la producción de galletas de mantequilla que reproducen fielmente detalles ornamentales del alicatado y la yesería del Real Alcázar de Sevilla. El Hotel Alfonso XIII de la capital regala desde entonces a sus huéspedes unas galletas en señal de recuerdo de su estancia en la ciudad.

“Todas las galletas están vinculadas a una tarjeta única que explica la historia del producto, cómo es su elaboración o de qué ingredientes están hechas con el propósito de que el recuerdo esté siempre vivo”, relata Núñez desde el obrador de la compañía en La Zubia.

Los hoteles de las cadenas Barceló o Eurostars o el Hilton Garden han recurrido a sus diseños en momentos concretos como la Feria, la Semana Santa o las finales de la Copa del Rey que se han celebrado en la ciudad

Un curioso proceso de elaboración

Núñez es la encargada de dibujar el alma de la galleta. “Yo soy arquitecta técnica y tengo facilidad para dibujar”, explica antes de ilustrar el proceso completo hasta el consumo del dulce. “Se dibuja la galleta que vamos a hornear y con impresoras 3D se imprimen los moldes antes de hacerlas una a una. Igualmente las decoramos una a una”, ensalza sobre el laborioso proceso artesanal de fabricación de este manjar para cuya producción la mantequilla asume un rol sobresaliente.

Una forma distinta de fomentar el patrimonio de Andalucía

Flor de Vainilla nació con el fin de revolucionar el concepto de recuerdo de Andalucía que existía hasta entonces. “Nuestro producto tiene una doble misión”, explica. La doble vertiente engloba, a su juicio, “una misión cultural y otra gastronómica”. La vinculación de la empresa con Sevilla no se limita exclusivamente al Real Alcázar, ya que distribuyen productos específicos para la Feria o la Semana Santa.

“Hemos hecho galletas con forma de abanico para la Feria o nazarenos para la Semana Santa”, relata. Es entonces cuando la nómina de clientes se amplía de forma notoria. Los hoteles de las cadenas Barceló o Eurostars o el Hilton Garden han recurrido a sus diseños en momentos concretos como la Feria, la Semana Santa o las finales de la Copa del Rey que se han celebrado en la ciudad.

¿Una galleta de la Giralda?

“En alguna ocasión hemos reproducido la portada de la Feria para que los huéspedes se llevaran el recuerdo”, recuerda Núñez. ¿Y la Giralda? “Todo es galletable. Sólo tienen que encargarlo para que lo llevemos al horno”, apunta con una sonrisa. “Nuestro producto no existe. Existe cuando alguien me plantea la posibilidad de hacer galletable un monumento”, añade.

Un monumento o un momento, como cuando se encargó el pasado mes de febrero de hornear una galleta conmemorativa de la pasada edición de los Premios Goya que se celebraron en Granada. “Los hoteles de la ciudad regalaron a sus clientes nuestras galletas, que llegaron a todas las partes del planeta”, presume antes de aclarar cuál ha sido uno de los encargos que con más cariño recuerda.

“Hay un hotel en Granada que se alza en un edificio en la Gran Vía que fue la vivienda familiar de los Rodríguez-Acosta”, dice en alusión a Teresa de Acosta, la primera mujer banquera de la historia de España. “El banco estaba en la planta baja y el domicilio de la familia en la planta de arriba. Ese edificio hoy es un hotel de lujo, el Palacio Gran Vía, y nos encargaron una galleta que contara la historia de la familia y el lugar”, comenta con orgullo mientras ultima un nuevo pedido. Un nuevo cargamento de cultura de Andalucía. Con sabor a mantequilla y olor a leña de horno artesanal.