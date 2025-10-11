El Infoca da por estabilizado el incendio forestal en El Castillo de las Guardas

Miembros del Plan Infoca dan por estabilizado un incendio que se ha originado poco antes de las 20.30 horas de este viernes en un paraje de El Castillo de las Guardas, en la Sierra Morena de Sevilla.

En sus redes sociales, el Infoca ha informado de que no ha sido posible desplazar medios aéreos, al no haber buenas condiciones de luz a la hora en que se han detectado las llamas.

Por eso, desde tierra han trabajado dos brigadas forestales tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, ocho grupos de bomberos forestales, seis autobombas, una unidad médica y un buldócer.

Los efectivos trabajaron toda la noche, y por la mañana se valorará si es necesario incorporar medios aéreos.

Por su parte, el alcalde de Zufre, localidad de la sierra de Huelva, Santiago González, ha informado en sus redes sociales de que las llamas amenazan con entrar en el término municipal de esta localidad, a la altura del Kilómetro 62 de la Carretera Nacional 433, por la zona conocida como ‘Las Cortecillas’.

Ha recordado a sus vecinos que el incendio “no se encuentra ni controlado ni estabilizado”, y ha pedido “extremar las precauciones y esperar la evolución del mismo”.