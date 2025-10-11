El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027

Sevilla contará en 2027 con uno de los grandes lugares de investigación de la Comisión Europea y en una referencia arquitectónica y en materia de autosuficiencia energética. El solar del antiguo Pabellón de los Descubrimientos, ubicado en La Cartuja, fue el lugar elegido para la construcción del nuevo Centro Común de Investigación (JRC), o Joint Research Centre, que ya se encuentra inmerso en una cuenta atrás de dos años. Tras ponerse en junio la primera piedra, en un acto multitudinario y repleto de autoridades aprovechando la celebración de la IV Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo de la ONU en la ciudad, como ha podido comprobar este periódico ya están en marcha las obras para levantar este edificio de una extensión de más de 9.900 metros cuadrados.

La empresa gallega Constructora San José S.A y la Sociedad Española de Montajes Industriales S.A ya están en plena ejecución de los trabajos con la mente puesta en poder finalizar los mismos durante los dos próximos años y hacer así realidad el estudio de arquitectura danés Bjarke Ingels Group BIG. El Ejecutivo de Úrsula Von der Leyen ha puesto unos 38,48 millones de euros para la construcción de este centro.

Imagen de cómo será la nueva sede del Centro Común de Investigación (JRC) de Sevilla / EFE

Realmente el JRC ya lleva en Sevilla desde hace décadas, en un edificio cercano al solar donde se están haciendo estas obras. Se instaló en Sevilla en 1994, hace ya 30 años, y en él trabajan unos 400 investigadores que ya acumulan cientos de artículos publicados sobre el desarrollo de Europa en materias de lo más diversas. Pero se espera que con esta renovada y ambiciosa instalación se atraiga mucho más talento científico a la capital andaluza, gracias a la colaboración entre la Comisión Europea, Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía, y Gobierno de España para el JRC se consolide en la ciudad.

Este centro está llamado a ser un referente del movimiento arquitectónico de la Nueva Bauhaus, y están depositadas en él muchas expectativas como espacio de investigación de especial relevancia en Andalucía y en todo el país. De hecho, la lista de asistentes a aquella primera piedra del 30 de junio así lo demuestra. Además de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, también estuvieron presentes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño; el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; la ministra de Ciencia, Diana Morant; el presidente de la Junta de Andalucía y copresidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea, Juanma Moreno; y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, observa la maqueta de la futura sede del Centro Común de Investigación (JRC) / Jose Manuel Vidal / EFE

La presidenta de la Comisión Europea destacó que será "el primer edificio de emisiones cero de la Unión Europea" y permitirá cumplir "con nuestro objetivo contra el cambio climático". La comisaria de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, valoró que el proyecto “es un símbolo de los valores europeos”, y Bernard Magenhann, director del centro, que "es el inicio de un nuevo futuro para la Unión Europea en Sevilla". "Será toda una declaración de intenciones que rinda homenaje a nuestra misión europea. Para, la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, "será toda una declaración de intenciones que rinda homenaje a nuestra misión europea". "Este edificio será un hito en el desarrollo de la Sevilla del futuro. Consolida la apuesta de la Comisión Europea por Sevilla", añadió el alcalde. El presidente de la Junta habló de "un símbolo de la confianza de la Unión Europea en Andalucía". Y la ministra de Ciencia, Diana Morant, del "corazón del asesoramiento científico de la Comisión Europea".

Pérgolas fotovoltaicas y compensación del CO2 generado

El diseño del edificio tendrá como factor diferencial una cúpula compuesta por pérgolas fotovoltaicas, ligeras y cuadradas soportadas por columnas que van cogiendo altura poco a poco para crear un espacio de sombra al aire libre y abierto al público. "¿Por qué no cubrir el edificio con placas solares? Queríamos crear un edificio que invite a entrar y proporcione un ambiente fresco, con elementos de Sevilla y un aspecto del siglo XXI", describió el arquitecto que ideó el centro.

Obras para el futuro Centro Común de Investigación (JRC) en el solar ubicado en la Isla de la Cartuja / Jorge Jiménez

Con esta técnica se permitirá compensar más CO2 de la atmósfera del que se genera, sobrepasando con creces las necesidades propias de funcionamiento. Además, en su interior, tendrá una zona de reuniones y espacios sociales en la planta baja, mientras que las oficinas y las unidades de investigación ocuparán las plantas superiores. El diseño prioriza el uso de materiales de origen local, como la piedra caliza, madera o cerámica. "Todas las superficies generarán energía y nos permitirán tener una parte transparente para que los sevillanos puedan ver lo que se hace en el edificio", continuó Bjarke Ingels.

Las máquinas ya trabajan en este espacio para que poco a poco este gran proyecto europeo en Sevilla sea una realidad en dos años y sirva para seguir proporcionando investigaciones de alta calidad que generen un impacto directo en la vida de todos los ciudadanos, desde la inteligencia artificial, economía circular, transformación territorial hasta industria competitiva y limpia o política fiscal.