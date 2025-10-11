El Palmar de Troya invita a su Magna con reglas: hay que vestir con decencia cristiana y los homosexuales no se pueden coger de la mano

La Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, conocida popularmente como Iglesia Palmariana, ha generado polémica tras invitar al público a asistir a su procesión más importante, el 12 de octubre, con una advertencia excluyente: no se permitirá la presencia de “hombres cogidos de la mano”. El evento, que se celebrará en su sede de El Palmar de Troya, pretende abrir sus puertas a todos los fieles, pero bajo un estricto código de conducta y vestimenta.

La orden de los carmelitas de la Santa Faz sobrevive hoy con alrededor de 1.000 fieles y unos 80 miembros de la corporación, entre curas, sacerdotes, obispos y monjas. Todos gobernados por Su Santidad (sic) Pedro III, Joseph Odermatt, un Sumo Pontífice de origen suizo de cuya vida anterior a su llegada al templo del cerro de La Alcaparrosa nada ha trascendido.

Invitación con restricciones

En un mensaje difundido en sus redes sociales, esta confesión ha invitado a todas las personas que quieran asistir en el día de la Virgen del Pilar a conocer su procesión más importante, abriendo su basílica sin limitación de acceso desde las 20.00 horas, aunque con un estricto código de vestimenta.

Las personas que quieran asistir, sin distinguir su credo, solo tendrán que estar ante la puerta principal de la basílica poco antes de las 20.00 horas, con el inicio de las procesiones enseguida, con la condición de hacerla bajo techo si el tiempo no permite hacerla al aire libre.

Para informar de los detalles ha publicado un vídeo explicativo, en el que detalla que no se impedirá a nadie acceder por su condición sexual, pero "no está permitido" que los hombres homosexuales se tomen de la mano ni lleven logotipos blasfemos, ni ninguna forma de inmoralidad.

Además, ha ironizado con "la creencia" de que no se permite a la gente salir de esta confesión, y ha apostillado: "prometemos dejar que te vayas después. No te encerraremos, como mucha gente afirma".

Código de vestimenta y normas

Con respecto a la vestimenta, ha explicado que "esto no es el Vaticano", que no se permitirá ninguna "inmoralidad", y que hay que acudir "vestido de acuerdo con las normas de decencia cristiana", que se recogen en la web oficial de los palmarianos.

Esas normas especifican que los hombres tendrán que acudir con pantalones largos, no ceñidos, transparentes o translúcidos, siempre con calcetines por encima del tobillo, y camisas con mangas hasta la muñeca, completamente abrochadas, incluso el cuello, "para que así los brazos y el pecho estén totalmente cubiertos".

Las normas atañen también al pelo, que no puede ser largo "ni de colores" y tampoco podrá entrar en la basílica ningún hombre con pendientes, perforaciones (piercing) o tatuajes.

Para las mujeres, se exige camisas hasta el cuello sin ningún tipo de escote y faldas "suficientemente largas para que, incluso cuando se sienten, no se vea nada de las rodillas".

"Bajo ningún concepto podrá usar la mujer pantalones, ya que esta prenda corresponde a los hombres", según las normas, que subrayan que la ropa con tela vaquera está expresamente prohibida, tanto para hombres como para mujeres.