Las vajillas sevillanas de todas las casas, de nuevo en peligro: La Cartuja Pickman paraliza su producción

"Les informamos que por razones técnicas nos hemos visto abocados a parar la producción y detener la comercialización durante un plazo no determinado a la espera del resultado de las actuaciones técnicas y normativas pertinentes". Este es el mensaje que aparece en la web de La Cartuja de Sevilla, conocida también como Pickman, una de las empresas con más solera de la provincia y que más crisis ha vivido en las últimas décadas resurgiendo en cada una de ellas como un ave fénix. Una de las más profundas y recientes se resolvió en 2014, cuando salió del proceso concursal en el que estaba inmersa tras quedársela Ultralta, actual propietaria.

En redes sociales, son muchos los que se preguntan por el destino del stock de la emblemática firma, cuyas vajillas son habituales en los hogares españoles, y que está valorado en 100.000 euros, según una información adelantada por Diario de Sevilla, que afirma además que la familia Zapata, propietaria de la fábrica a través de Ultralta, ha pedido en el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla la reapertura del concurso de acreedores y la fase de liquidación de la compañía ante la imposibilidad de cumplir el convenio aprobado el pasado mes de julio.

Hace poco más de dos años, la fábrica sacó a la venta piezas con descuentos de hasta un 75 por ciento, que provocaron grandes colas en sus instalaciones de Salteras con el objetivo de aprovechar la oferta. Más de una hora estuvieron algunos compradores.

Historia de una empresa legendaria en Sevilla

La historia de La Cartuja arrancó en 1841, cuando una familia de comerciantes ingleses llamados Pickman decide establecerse en Andalucía. Su fundador, el Marqués Charles de Pickman, llega a Sevilla con la idea de establecer una nueva fábrica de loza fina de la mayor calidad, para competir con el dominio de las marcas inglesas. Aprovechando la desamortización decretada por Mendizábal, adquiere el Monasterio Cartujo de Santa María de las Cuevas -actual sede del CAAC-, donde encuentra las condiciones idóneas para su propósito, según cuenta la empresa en su web.

A diferencia de otras empresas que contaron con edificios creados para uso fabril, Pickman tuvo que adaptar y aprovechar las instalaciones y dependencias existentes en el monasterio para instalar su industria. Quizá uno de los elementos más característicos, y que aún perdura, fue la construcción de los hornos-botella.

De La Cartuja a Salteras

Ya en el siglo XX, se declaró el monasterio como Conjunto Monumental Histórico (1964) y se inició el expediente de expropiación sobre los terrenos que se instruyó en 1971. Estas circunstancias obligaron a tomar la decisión de construir una nueva fábrica en otra ubicación. En 1979 ya estaba en funcionamiento la fábrica de cerámica en las instalaciones de Salteras aunque el desalojo definitivo del monasterio no tuvo lugar hasta finales de 1981.

En su historia, ha pasado por distintas manos, incluso por el Grupo Rumasa, cuando estuvo a punto de quebrar en una de sus cíclicas crisis, así como en diversos procedimientos judiciales, que han ido mermando la productividad de la empresa hasta hoy, cuando vuelve a enfrentarse a una situación complicada para su continuidad.