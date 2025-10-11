Centro comercial
Así serán los nuevos cines 'premium' de Los Arcos
Unión Cine Ciudad Los Arcos inicia una gran reforma para ofrecer una experiencia renovada a sus espectadores
Unión Cine Ciudad ha dado el primer paso hacia una transformación histórica con el inicio de un ambicioso proyecto de reforma integral en su emblemático cine del Centro Comercial Los Arcos. Esta actuación, concebida para modernizar por completo las instalaciones, busca ofrecer al público una experiencia cinematográfica más cómoda, inmersiva y adaptada a las nuevas tendencias de ocio y tecnología audiovisual.
Durante los próximos meses el cine convivirá con las obras generales del propio centro comercial y con las actuaciones específicas en sus salas. Los equipos trabajarán minimizando cualquier inconveniente y garantizando, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de la actividad.
Rehabilitación de las zonas comunes
No obstante, en una fase avanzada del proyecto, será necesario acometer la rehabilitación de las zonas comunes del cine. En ese momento, y sólo durante el tiempo estrictamente indispensable, será preciso mantener el cierre total de las instalaciones. Nuestra prioridad será siempre reducir al mínimo la duración de este periodo.
Innovación y experiencia premium
El resultado de esta reforma supondrá un antes y un después en la historia del cine UCC de Los Arcos. Una vez finalizada, nuestros espectadores podrán disfrutar de un espacio completamente renovado, con una nueva fisonomía moderna y butacas Confort, más amplias y cómodas. Además, el cine incorporará proyectores láser 4K y sistema de sonido Dolby Atmos, con el fin de elevar la experiencia cinematográfica a un nivel superior.
- El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
- La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla
- Las cinco estaciones de metro desde Pino Montano hasta la Macarena estarán rodeadas de plazas y arbolado
- Llega el festival de los montaditos y la ensaladilla a Sevilla: este es el horario, fecha y restaurantes que participan
- Sevilla dará luz verde al barrio del Puerto: 700 viviendas en torres de 14 plantas, zonas comerciales y plazas públicas
- Llega la Velá de Sevilla Este 2025: cuatro días de diversión con actividades para mayores y pequeños
- Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada
- La línea 3 de metro de Pino Montano al Prado tendrá trece paradas de hasta 20 metros de profundidad con un acceso