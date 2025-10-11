Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así serán los nuevos cines 'premium' de Los Arcos

Unión Cine Ciudad Los Arcos inicia una gran reforma para ofrecer una experiencia renovada a sus espectadores

Sevilla

Unión Cine Ciudad ha dado el primer paso hacia una transformación histórica con el inicio de un ambicioso proyecto de reforma integral en su emblemático cine del Centro Comercial Los Arcos. Esta actuación, concebida para modernizar por completo las instalaciones, busca ofrecer al público una experiencia cinematográfica más cómoda, inmersiva y adaptada a las nuevas tendencias de ocio y tecnología audiovisual.

Durante los próximos meses el cine convivirá con las obras generales del propio centro comercial y con las actuaciones específicas en sus salas. Los equipos trabajarán minimizando cualquier inconveniente y garantizando, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de la actividad.

Rehabilitación de las zonas comunes

No obstante, en una fase avanzada del proyecto, será necesario acometer la rehabilitación de las zonas comunes del cine. En ese momento, y sólo durante el tiempo estrictamente indispensable, será preciso mantener el cierre total de las instalaciones. Nuestra prioridad será siempre reducir al mínimo la duración de este periodo.

Innovación y experiencia premium

El resultado de esta reforma supondrá un antes y un después en la historia del cine UCC de Los Arcos. Una vez finalizada, nuestros espectadores podrán disfrutar de un espacio completamente renovado, con una nueva fisonomía moderna y butacas Confort, más amplias y cómodas. Además, el cine incorporará proyectores láser 4K y sistema de sonido Dolby Atmos, con el fin de elevar la experiencia cinematográfica a un nivel superior.

Los Arcos apuesta por el cine de alta gama con salas ‘premium’

Dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 con Pablo García gratis por TV

Estabilizado el incendio forestal declarado este viernes en El Castillo de las Guardas

El Palmar de Troya invita a su Magna con reglas: hay que vestir con decencia cristiana y los homosexuales no se pueden coger de la mano

Un famoso monumento de Sevilla guarda en su interior un colmillo de elefante y un cocodrilo disecado: fueron regalo de un sultán

El Ayuntamiento de Sevilla renuncia a una subvención de la Junta para un programa de atención a inmigrantes

El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027

Nuevas obras y cortes de tráfico en Los Remedios para mejorar las calles

