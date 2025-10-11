Así serán los nuevos cines 'premium' de Los Arcos

Unión Cine Ciudad ha dado el primer paso hacia una transformación histórica con el inicio de un ambicioso proyecto de reforma integral en su emblemático cine del Centro Comercial Los Arcos. Esta actuación, concebida para modernizar por completo las instalaciones, busca ofrecer al público una experiencia cinematográfica más cómoda, inmersiva y adaptada a las nuevas tendencias de ocio y tecnología audiovisual.

Durante los próximos meses el cine convivirá con las obras generales del propio centro comercial y con las actuaciones específicas en sus salas. Los equipos trabajarán minimizando cualquier inconveniente y garantizando, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de la actividad.

Rehabilitación de las zonas comunes

No obstante, en una fase avanzada del proyecto, será necesario acometer la rehabilitación de las zonas comunes del cine. En ese momento, y sólo durante el tiempo estrictamente indispensable, será preciso mantener el cierre total de las instalaciones. Nuestra prioridad será siempre reducir al mínimo la duración de este periodo.

Innovación y experiencia premium

El resultado de esta reforma supondrá un antes y un después en la historia del cine UCC de Los Arcos. Una vez finalizada, nuestros espectadores podrán disfrutar de un espacio completamente renovado, con una nueva fisonomía moderna y butacas Confort, más amplias y cómodas. Además, el cine incorporará proyectores láser 4K y sistema de sonido Dolby Atmos, con el fin de elevar la experiencia cinematográfica a un nivel superior.