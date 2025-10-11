Dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 con Pablo García gratis por TV

El combinado dirigido por Paco Gallardo llega a la cita tras superar por la mínima a Ucrania (0-1) en octavos de final. El único tanto del encuentro lo firmó el bético Pablo García en el minuto 24, un gol que valió el billete a la siguiente ronda y confirmó la buena progresión del equipo, que ha ido de menos a más en el campeonato.

Después de una fase de grupos complicada, España logró clasificarse y, con el paso de los partidos, ha consolidado su juego y su confianza. Ahora, los jóvenes de Gallardo buscan meterse entre las cuatro mejores selecciones del mundo y continuar con su gran papel en la competición.

El duelo entre España y Colombia se disputará este sábado 11 de octubre, a las 22.00 horas, y podrá seguirse en directo a través de FIFA+, Teledeporte y RTVE Play.