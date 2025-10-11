Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 con Pablo García gratis por TV

La selección española sub-20 se enfrentará en cuartos de final a Colombia

Pablo García, en la acción de su gol contra Ucrania.

Pablo García, en la acción de su gol contra Ucrania. / Real Federación Española de Fútbol

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El combinado dirigido por Paco Gallardo llega a la cita tras superar por la mínima a Ucrania (0-1) en octavos de final. El único tanto del encuentro lo firmó el bético Pablo García en el minuto 24, un gol que valió el billete a la siguiente ronda y confirmó la buena progresión del equipo, que ha ido de menos a más en el campeonato.

Después de una fase de grupos complicada, España logró clasificarse y, con el paso de los partidos, ha consolidado su juego y su confianza. Ahora, los jóvenes de Gallardo buscan meterse entre las cuatro mejores selecciones del mundo y continuar con su gran papel en la competición.

El duelo entre España y Colombia se disputará este sábado 11 de octubre, a las 22.00 horas, y podrá seguirse en directo a través de FIFA+, Teledeporte y RTVE Play.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
  2. La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla
  3. Las cinco estaciones de metro desde Pino Montano hasta la Macarena estarán rodeadas de plazas y arbolado
  4. Llega el festival de los montaditos y la ensaladilla a Sevilla: este es el horario, fecha y restaurantes que participan
  5. Sevilla dará luz verde al barrio del Puerto: 700 viviendas en torres de 14 plantas, zonas comerciales y plazas públicas
  6. Llega la Velá de Sevilla Este 2025: cuatro días de diversión con actividades para mayores y pequeños
  7. Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada
  8. La línea 3 de metro de Pino Montano al Prado tendrá trece paradas de hasta 20 metros de profundidad con un acceso

Los Arcos apuesta por el cine de alta gama con salas ‘premium’

Los Arcos apuesta por el cine de alta gama con salas ‘premium’

Dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 con Pablo García gratis por TV

Dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 con Pablo García gratis por TV

Estabilizado el incendio forestal declarado este viernes en El Castillo de las Guardas

Estabilizado el incendio forestal declarado este viernes en El Castillo de las Guardas

El Palmar de Troya invita a su Magna con reglas: hay que vestir con decencia cristiana y los homosexuales no se pueden coger de la mano

El Palmar de Troya invita a su Magna con reglas: hay que vestir con decencia cristiana y los homosexuales no se pueden coger de la mano

Un famoso monumento de Sevilla guarda en su interior un colmillo de elefante y un cocodrilo disecado: fueron regalo de un sultán

Un famoso monumento de Sevilla guarda en su interior un colmillo de elefante y un cocodrilo disecado: fueron regalo de un sultán

El Ayuntamiento de Sevilla renuncia a una subvención de la Junta para un programa de atención a inmigrantes

El Ayuntamiento de Sevilla renuncia a una subvención de la Junta para un programa de atención a inmigrantes

El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027

El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027

Nuevas obras y cortes de tráfico en Los Remedios para mejorar las calles

Nuevas obras y cortes de tráfico en Los Remedios para mejorar las calles
Tracking Pixel Contents