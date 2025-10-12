Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Muere una mujer tras ahogarse en un bar de Los Palacios

El teléfono 112 ha recibido sobre las 09:50 horas de la mañana el aviso por parte de un particular que pedía asistencia sanitaria para atender a una mujer que se estaba ahogando en un bar

Archivo - Una ambulancia del 061 circula por unha calle del centro de Sevilla. A 12 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España).

Archivo - Una ambulancia del 061 circula por unha calle del centro de Sevilla. A 12 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). / ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

El Correo

El Correo

Sevilla

Una mujer de 69 años de edad ha fallecido este domingo, 12 de octubre, por ahogamiento en un establecimiento del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía Europa Press.

El teléfono 112 ha recibido sobre las 09:50 horas de la mañana el aviso por parte de un particular que pedía asistencia sanitaria para atender a una mujer que se estaba ahogando en un bar ubicado en la calle Comunidad Autónoma La Rioja, en la localidad palaciega.

Por ello, la sala coordinadora ha desplazado hasta el lugar de los hechos a efectivos de Policía Local y servicios sanitarios del 061. Finalmente, la mujer ha perdido la vida tras recibir asistencia por parte de los sanitarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
  2. El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
  3. La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla
  4. Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada
  5. Dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 con Pablo García gratis por TV
  6. Las cinco estaciones de metro desde Pino Montano hasta la Macarena estarán rodeadas de plazas y arbolado
  7. Arranca la elaboración de los proyectos de la línea de alta velocidad que conectará Sevilla y Huelva en 25 minutos
  8. La doble tendencia de la vivienda en Sevilla: las zonas 'prime' tocan techo y escala el precio en barrios populares

Fotogalería | Misión Esperanza de Triana 2025

Fotogalería | Misión Esperanza de Triana 2025

Muere una mujer tras ahogarse en un bar de Los Palacios

Muere una mujer tras ahogarse en un bar de Los Palacios

Finalizan las obras de renovación integral de la Cuesta del Rosario: se reabrirá al tráfico el 14 de octubre

Finalizan las obras de renovación integral de la Cuesta del Rosario: se reabrirá al tráfico el 14 de octubre

Las obras de la línea 3 del Metro avanzan con el nuevo viaducto sobre la SE-20: colocados los primeros pilotes

Las obras de la línea 3 del Metro avanzan con el nuevo viaducto sobre la SE-20: colocados los primeros pilotes

Un muerto en un accidente de tráfico en Casariche

Un muerto en un accidente de tráfico en Casariche

Así es el restaurante que resiste en el Centro de Sevilla más de 100 años después de su apertura: "Con muy buenos vinos y tapas"

Así es el restaurante que resiste en el Centro de Sevilla más de 100 años después de su apertura: "Con muy buenos vinos y tapas"

Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: "No soy un héroe, pero me indigna la injusticia"

Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: "No soy un héroe, pero me indigna la injusticia"

Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: "Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia"

Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: "Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia"
Tracking Pixel Contents