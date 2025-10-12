Encuesta elecciones generales
Sucesos
Muere una mujer tras ahogarse en un bar de Los Palacios
El teléfono 112 ha recibido sobre las 09:50 horas de la mañana el aviso por parte de un particular que pedía asistencia sanitaria para atender a una mujer que se estaba ahogando en un bar
Una mujer de 69 años de edad ha fallecido este domingo, 12 de octubre, por ahogamiento en un establecimiento del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía Europa Press.
El teléfono 112 ha recibido sobre las 09:50 horas de la mañana el aviso por parte de un particular que pedía asistencia sanitaria para atender a una mujer que se estaba ahogando en un bar ubicado en la calle Comunidad Autónoma La Rioja, en la localidad palaciega.
Por ello, la sala coordinadora ha desplazado hasta el lugar de los hechos a efectivos de Policía Local y servicios sanitarios del 061. Finalmente, la mujer ha perdido la vida tras recibir asistencia por parte de los sanitarios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla
- Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada
- Dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 con Pablo García gratis por TV
- Las cinco estaciones de metro desde Pino Montano hasta la Macarena estarán rodeadas de plazas y arbolado
- Arranca la elaboración de los proyectos de la línea de alta velocidad que conectará Sevilla y Huelva en 25 minutos
- La doble tendencia de la vivienda en Sevilla: las zonas 'prime' tocan techo y escala el precio en barrios populares