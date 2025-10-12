Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un muerto en un accidente de tráfico en Casariche

La sala del 112 atendió a las 04.30 horas de esta madrugada un aviso que alertaba de un vehículo salido de la vía A-8325 a la altura del cementerio de Casariche

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del EPES 061. / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Sevilla

Un hombre de 35 años de edad ha fallecido esta madrugada al sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-8325 en Casariche, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

La sala del 112 atendió a las 04.30 horas de esta madrugada un aviso que alertaba de un vehículo salido de la vía A-8325 a la altura del cementerio de Casariche. En el interior se encontraba una persona que precisaba auxilio.

Rápidamente se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico, que no pudieron más que certificar el fallecimiento del conductor, un hombre de 35 años de edad.

