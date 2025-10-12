Sucesos
Un muerto en un accidente de tráfico en Casariche
La sala del 112 atendió a las 04.30 horas de esta madrugada un aviso que alertaba de un vehículo salido de la vía A-8325 a la altura del cementerio de Casariche
Un hombre de 35 años de edad ha fallecido esta madrugada al sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-8325 en Casariche, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.
La sala del 112 atendió a las 04.30 horas de esta madrugada un aviso que alertaba de un vehículo salido de la vía A-8325 a la altura del cementerio de Casariche. En el interior se encontraba una persona que precisaba auxilio.
Rápidamente se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico, que no pudieron más que certificar el fallecimiento del conductor, un hombre de 35 años de edad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla
- Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada
- Dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 con Pablo García gratis por TV
- Las cinco estaciones de metro desde Pino Montano hasta la Macarena estarán rodeadas de plazas y arbolado
- Arranca la elaboración de los proyectos de la línea de alta velocidad que conectará Sevilla y Huelva en 25 minutos
- La doble tendencia de la vivienda en Sevilla: las zonas 'prime' tocan techo y escala el precio en barrios populares