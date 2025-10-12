Finalizan las obras de renovación integral de la Cuesta del Rosario: se reabrirá al tráfico el 14 de octubre

Culmina una de las obras realizadas en el centro de la ciudad que se iniciaron el pasado verano. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y en coordinación con Emasesa, ha finalizado las obras de renovación integral de la Cuesta del Rosario, ahora convertida en plataforma única, una actuación en la que se ha llevado a cabo la repavimentación y mejora de infraestructuras de dicha calle, en el tramo comprendido entre la calle Francos y la calle Ángel María Camacho.

Esta calle será reabierta al tráfico a partir del próximo martes, por lo que el acceso de vehículos a la Plaza de San Francisco desde Plaza Nueva por la calle Granada quedará suprimido retomando así su carácter peatonal.

Adoquín de Gerena

Con un presupuesto de 155.000 euros, la intervención ha contemplado la demolición del pavimento actual y la recuperación del adoquín de Gerena, para homogeneizar toda la calzada con el resto del entorno, eliminando el actual tramo de aglomerado asfáltico. Asimismo, se ha repuesto el acerado de los números pares, con losas de granito de 35x35 centímetros, mejorando tanto la accesibilidad como la estética de esta vía del Casco Histórico.

En paralelo, Emasesa ha llevado a cabo la rehabilitación del colector de saneamiento mediante una manga estructural de fibras y resina epoxi. Además, se han acondicionado todas las acometidas de saneamiento que dan servicio a las viviendas del tramo afectado.

Los pasos de peatones se han ejecutado con piedra caliza blanca de 10x10x10 centímetros, al igual que los instalados en la calle Zaragoza, contribuyendo así a una mayor integración estética con el entorno patrimonial.