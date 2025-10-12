Urbanismo
Finalizan las obras de renovación integral de la Cuesta del Rosario: se reabrirá al tráfico el 14 de octubre
Tras la culminación de esta actuación, que ha contado con un presupuesto de 155.000 euros, el Ayuntamiento suprimirá el acceso de vehículos a la Plaza de San Francisco desde Plaza Nueva por la calle Granada
Culmina una de las obras realizadas en el centro de la ciudad que se iniciaron el pasado verano. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y en coordinación con Emasesa, ha finalizado las obras de renovación integral de la Cuesta del Rosario, ahora convertida en plataforma única, una actuación en la que se ha llevado a cabo la repavimentación y mejora de infraestructuras de dicha calle, en el tramo comprendido entre la calle Francos y la calle Ángel María Camacho.
Esta calle será reabierta al tráfico a partir del próximo martes, por lo que el acceso de vehículos a la Plaza de San Francisco desde Plaza Nueva por la calle Granada quedará suprimido retomando así su carácter peatonal.
Adoquín de Gerena
Con un presupuesto de 155.000 euros, la intervención ha contemplado la demolición del pavimento actual y la recuperación del adoquín de Gerena, para homogeneizar toda la calzada con el resto del entorno, eliminando el actual tramo de aglomerado asfáltico. Asimismo, se ha repuesto el acerado de los números pares, con losas de granito de 35x35 centímetros, mejorando tanto la accesibilidad como la estética de esta vía del Casco Histórico.
En paralelo, Emasesa ha llevado a cabo la rehabilitación del colector de saneamiento mediante una manga estructural de fibras y resina epoxi. Además, se han acondicionado todas las acometidas de saneamiento que dan servicio a las viviendas del tramo afectado.
Los pasos de peatones se han ejecutado con piedra caliza blanca de 10x10x10 centímetros, al igual que los instalados en la calle Zaragoza, contribuyendo así a una mayor integración estética con el entorno patrimonial.
- El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla
- Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada
- Dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 con Pablo García gratis por TV
- Las cinco estaciones de metro desde Pino Montano hasta la Macarena estarán rodeadas de plazas y arbolado
- Arranca la elaboración de los proyectos de la línea de alta velocidad que conectará Sevilla y Huelva en 25 minutos
- La doble tendencia de la vivienda en Sevilla: las zonas 'prime' tocan techo y escala el precio en barrios populares