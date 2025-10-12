Así es el restaurante que resiste en el Centro de Sevilla más de 100 años después de su apertura: "Con muy buenos vinos y tapas"

Entre tiendas de souvenirs, cafeterías de especialidad y negocios orientados al turista, resiste en Sevilla un establecimiento de los de toda la vida que mantiene la esencia y tradición que ha atesorado en los más de 100 años que lleva en pie en pleno Centro de la capital hispalense.

Este negocio que es historia viva de la gastronomía y la cultura de Sevilla es Ultramarinos Casa Lucas, un establecimiento familiar situado en la emblemática calle Puente y Pellón que sigue en manos de Pablo, nieto del fundador, y que mantiene y entremezcla lo mejor de las antiguas tiendas de cercanía de décadas atrás, con sus legumbres al peso, sus conservas y sus chacinas ibéricas, con la tradición tabernera de la provincia hispalense y sus cervezas de calidad, vinos, tapas y bocadillos.

"Es una aguja en un pajar", señalan sus propios clientes sobre este bar que abrió sus puertas en 1922 y que ha conseguido mantener su espíritu intacto con sus productos de calidad, que vende en su propio local, y su tradicional decoración. "Aquí encuentras legumbres al peso, chacinas, quesos artesanos, conservas y muy buenos vinos con sus tapas", añaden los usuarios.

Un ultramarinos de toda la vida convertido en bar en el Centro de Sevilla

De ese modo, su clientela no solo puede acudir al local para comprar alguno de sus tradicionales productos, entre los que destacan sus legumbres, quesos o embutidos, sino también para degustarlos en su propia barra acompañados de un buen vino o una cerveza fría.

"Este ultramarinos es sevillanía pura, barrio y duende, con su sello propio y auténtico", añaden sus comensales, que aseguran que este tipo de negocios son una "auténtica resistencia del comercio" en Sevilla frente al aumento de los locales destinados al turista. "Es un clasicazo", aseguran los clientes sobre este bar situado en pleno Casco Antiguo de la capital. Y añaden: "Tienen el sabor de siempre".