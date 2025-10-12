Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

Así es el restaurante que resiste en el Centro de Sevilla más de 100 años después de su apertura: "Con muy buenos vinos y tapas"

Este emblemático negocio ofrece a sus clientes legumbres al peso, chacinas, conservas y cervezas

Así es el restaurante que resiste en el Centro de Sevilla más de 100 años después de su apertura: &quot;Con muy buenos vinos y tapas&quot;

Así es el restaurante que resiste en el Centro de Sevilla más de 100 años después de su apertura: "Con muy buenos vinos y tapas"

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Entre tiendas de souvenirs, cafeterías de especialidad y negocios orientados al turista, resiste en Sevilla un establecimiento de los de toda la vida que mantiene la esencia y tradición que ha atesorado en los más de 100 años que lleva en pie en pleno Centro de la capital hispalense.

Este negocio que es historia viva de la gastronomía y la cultura de Sevilla es Ultramarinos Casa Lucas, un establecimiento familiar situado en la emblemática calle Puente y Pellón que sigue en manos de Pablo, nieto del fundador, y que mantiene y entremezcla lo mejor de las antiguas tiendas de cercanía de décadas atrás, con sus legumbres al peso, sus conservas y sus chacinas ibéricas, con la tradición tabernera de la provincia hispalense y sus cervezas de calidad, vinos, tapas y bocadillos.

"Es una aguja en un pajar", señalan sus propios clientes sobre este bar que abrió sus puertas en 1922 y que ha conseguido mantener su espíritu intacto con sus productos de calidad, que vende en su propio local, y su tradicional decoración. "Aquí encuentras legumbres al peso, chacinas, quesos artesanos, conservas y muy buenos vinos con sus tapas", añaden los usuarios.

Un ultramarinos de toda la vida convertido en bar en el Centro de Sevilla

De ese modo, su clientela no solo puede acudir al local para comprar alguno de sus tradicionales productos, entre los que destacan sus legumbres, quesos o embutidos, sino también para degustarlos en su propia barra acompañados de un buen vino o una cerveza fría.

Noticias relacionadas y más

"Este ultramarinos es sevillanía pura, barrio y duende, con su sello propio y auténtico", añaden sus comensales, que aseguran que este tipo de negocios son una "auténtica resistencia del comercio" en Sevilla frente al aumento de los locales destinados al turista. "Es un clasicazo", aseguran los clientes sobre este bar situado en pleno Casco Antiguo de la capital. Y añaden: "Tienen el sabor de siempre".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
  2. La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla
  3. Las cinco estaciones de metro desde Pino Montano hasta la Macarena estarán rodeadas de plazas y arbolado
  4. Llega el festival de los montaditos y la ensaladilla a Sevilla: este es el horario, fecha y restaurantes que participan
  5. El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
  6. Sevilla dará luz verde al barrio del Puerto: 700 viviendas en torres de 14 plantas, zonas comerciales y plazas públicas
  7. Llega la Velá de Sevilla Este 2025: cuatro días de diversión con actividades para mayores y pequeños
  8. Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada

Así es el restaurante que resiste en el Centro de Sevilla más de 100 años después de su apertura: "Con muy buenos vinos y tapas"

Así es el restaurante que resiste en el Centro de Sevilla más de 100 años después de su apertura: "Con muy buenos vinos y tapas"

Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: "No soy un héroe, pero me indigna la injusticia"

Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: "No soy un héroe, pero me indigna la injusticia"

Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: "Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia"

Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: "Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia"

Vídeo | Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: "Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia"

Vídeo | Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: "Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia"

Dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 con Pablo García gratis por TV

Dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 con Pablo García gratis por TV

Las galletas de Granada inspiradas en el Real Alcázar que triunfan en hoteles de lujo

Las galletas de Granada inspiradas en el Real Alcázar que triunfan en hoteles de lujo

Controlado el incendio forestal declarado este viernes en El Castillo de las Guardas

Controlado el incendio forestal declarado este viernes en El Castillo de las Guardas

Cortes de tráfico y cambios de la línea 43 de Tussam por las obras en la calle Castilla desde este 14 de octubre

Cortes de tráfico y cambios de la línea 43 de Tussam por las obras en la calle Castilla desde este 14 de octubre
Tracking Pixel Contents