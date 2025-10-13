El Ayuntamiento culmina el carril bici en San Jerónimo que tendría que haber abierto en mayo

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado las obras para construir los 1.620 metros que conectan la Avenida de San Jerónimo con la Avenida de la Biología. Los trabajos, que tendrían que haberse inaugurado en mayo, están listos cinco meses después de lo previsto pese a que, en palabras del alcalde, José Luis Sanz, en enero, todo avanzara "en tiempo y forma".

La Gerencia e Urbanismo ha invertido 559.891,89 euros en los 1,6 kilómetros de recorrido de esta nueva vía ciclista, que se espera que termine por conectar la ciudad con el municipio de La Rinconada. El proyecto se enmarca en el objetivo de extender el carril bici hacia el norte de la capital hispalense para "mejorar las conexiones con áreas de actividad laboral, como la factoría Renault, así como con otros municipios".

El alcalde ha podido comprobar el resultado de las obras que permitirán conectar San Jerónimo, desde la Avenida de la Biología; con la Avenida de Finlandia, en Los Bermejales. "Seguimos trabajando para que Sevilla se mantenga entra las tres capitales españolas con más kilómetros de vías ciclistas", ha defendido Sanz para colocar a Sevilla solo por detrás de Barcelona y Zaragoza.

El área metropolitana, en bici

El dirigente popular insiste en la importancia de incrementar la red del carril bici. De hecho, ha recordado que en los cuatro años que se extiende la legislatura, el objetivo de su equipo es "invertir más de 14 millones de euros para que la ciudad cuente con casi 18 kilómetros nuevos de carril bici". Todo para que no haya sorpasso y Sevilla sigue en el podium de las ciudades con más vía ciclista.

Esta nueva conexión ciclista en San Jerónimo, forma parte de un paquete de nuevos proyectos de carriles bici de carácter metropolitano, por los que ha apostado el Ayuntamiento para avanzar en la conexión con los municipios de La Rinconada, Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra. Se trata de un plan conjunto de estos cuatro municipios para la creación de una Zona de Bajas Emisiones que cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation.

En concreto, esta iniciativa de las cuatro ciudades ha recibido 20 millones de euros procedentes de Europa para la ejecución en total de 16 proyectos de nuevos carriles bici, de los cuales a Sevilla corresponden 9, unos recorridos ciclistas que se construirán en los distritos de Bellavista-La Palmera, Norte, Macarena, Este, Cerro-Amate y Sur.

Como continuación al tramo ya finalizado en San Jerónimo, avanzan también a buen ritmo las obras del nuevo tramo de carril bici de acceso norte a Sevilla desde La Rinconada, una vía ciclista de 2,5 kilómetros que cuenta con un presupuesto de más de tres millones de euros y que hará posible el desplazamiento en bicicleta desde el municipio.

Nuevos carriles

Otro de los nuevos carriles bici que se está ejecutando actualmente es el situado entre la Ronda del Palacio de Congresos y hasta Valdezorras (Carretera A- 8008) y que cuenta con una longitud de 1,1 kilómetros. Las obras en este caso tienen un presupuesto de 513.252 euros. Además, la pasada semana también se iniciaron los trabajos de reacondicionamiento del tramo entre la Avenida de la Paz y la Universidad Pablo de Olavide, una vía de unos 2,5 kilómetros en la que se van a invertir 682.196,60 euros.

A estos se la suma el carril bici en la Avenida de los Descubrimientos y Francisco de Montesino, en la zona de la Cartuja. Esta actuación cuenta con una inversión de 419.324,24 euros y tendrá 690 metros; un total de 2.750 m2 de superficie de actuación entre carril bici y acerado. Esta actuación viene a dar solución a la interrupción que actualmente existe en la vía ciclista que discurre por la Avenida Camino de los Descubrimientos a su llegada a la parcela del Pabellón de la Navegación.

El equipo municipal ha incrementado a su vez el contrato de conservación y mantenimiento de estas vías, cuyo importe asciende a 380.000 euros, duplicando prácticamente el que hasta ahora había. Sanz ha señalado que "esta inversión permitirá actuar de forma más rápida y eficaz sobre el mantenimiento de estas zonas, muchas de las cuales necesitan una renovación urgente".

"Todo enfocado a conectar nuevos puntos estratégicos de la ciudad, mejorar la accesibilidad entre barrios y zonas que ofrecerán una alternativa real al uso de vehículos y fomentar el uso de transporte sostenible", ha insistido el alcalde.

Futuros trabajos

El Ayuntamiento ha adjudicado ya las obras en la Avenida de Jerez-Avenida de Bellavista, en el tramo comprendido entre el Cuartel de Alfonso XIII y la carretera de Isla Menor. Se trata de un tramo de 3 kilómetros de longitud y que contará con una inversión de 942.926,66 euros y que viene a sumarse a los ya finalizados o en marcha en esta misma avenida.

El pasado mes de junio finalizó la construcción del tramo comprendido entre la calle Iguazú y la Avenida de Finlandia, también en la Avenida de Jerez. Se trata de una vía ciclista de 1,7 kilómetros que continuará a lo largo de 3,690 km más hasta conectar la capital con el municipio vecino de Dos Hermanas.

Además de este tramo ya finalizado en la Avenida de Jerez, que ha contado con un presupuesto de casi 600.000 euros, se está construyendo ya la continuación de éste en la Avenida de Finlandia, entre el Hospital FREMAP y el cruce con la SE-30, un tramo de 690 metros de longitud cuyo presupuesto asciende a más de 1,1 millones de euros. Su plazo estimado de ejecución es de 9 meses, por lo que la actuación podría estar finalizada para inicios del próximo año.

El tercer tramo en la Avenida de Bellavista, entre el Cuartel de Alfonso XIII y la Carretera de Isla Menor, está previsto empiece su construcción en los próximos meses, antes de que finalice el año.