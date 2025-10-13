Así es la joya renacentista que se esconde en pleno Centro de Sevilla: desde aquí se ordenaba el comercio con el 'Nuevo Mundo'

No hay sevillano o turista que se adentre en la capital hispalense que no conozca la Catedral de Sevilla o el Real Alcázar, pero lo que muchos de ellos ignoran es que a escasos metros de estos dos emblemáticos monumentos se encuentra una verdadera joya renacentista desde la que se ordenaba el comercio con el 'Nuevo Mundo' y que a día de hoy contiene los documentos y escritos más importantes de todos los tiempos.

Este enclave de extraordinaria belleza e inigualable valor histórico que ha sido nombrado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO es el Archivo General de Indias, una majestuosa edificación construida en el siglo XVI bajo el reinado de Felipe II con el diseño de Juan de Herrera, figura esencial del Renacimiento español, para ser utilizada como Lonja de Mercaderes con el fin de ordenar el comercio de España con el 'Nuevo Mundo', como muestra de la importancia del país en la época.

Un emblemático lugar situado en Sevilla con siglos de historia en su interior

El edificio cambió su destino y se transformó en el siglo XVIII, cuando Carlos III lo convirtió en sede del archivo para que reuniera todos los escritos y documentos relativos a las Indias. Esto provocó que en la actualidad este lugar se haya convertido en uno de los centros documentales más importantes del planeta, con más de 43.000 carpetas de documentos, 80 millones de páginas y unos 8.000 mapas originales. Estas cifras cobran tal magnitud que si todos sus documentos se pudieran en fila, ocuparían nueve kilómetros de extensión.

Archivo General de Indias / Ministerio de Cultura

Entre estos escritos se encuentran documentos tan valiosos como el Tratado de Tordesillas, el testamento de Juan Sebastián Elcano o los archivos de la familia Colón. Además, en este lugar se conserva el ejemplar que consultó y anotó Cristóbal Colón del Almanaque perpetuo de Abraham Zacuto, uno de los científicos más influentes de la época, que permite el cálculo de latitudes.

Horarios para visitar esta joya renacentista del Centro de Sevilla

Además de albergar en su interior un tesoro histórico único, este enclave cuenta con una belleza singular gracias a su edificación, que presenta un patio central rodeado de dos naves cuadrangulares, una interior y otra exterior, construidas en su totalidad por piedra y compuesto por dos plantas abovedadas comunicadas por una enorme y hermosa escalera.

Archivo General de Indias / Ministerio de Cultura

En la actualidad, el acceso a este edificio es completamente gratuito, lo que permite que todo aquel que lo desee pueda adentrarse en este oasis de historia, recuerdos y hermosura. Para ello, deben acudir al archivo de martes a sábado de 9.30 a 17.00 horas, y domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas, mientras que los lunes el lugar permanece cerrado al público.