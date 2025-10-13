MONUMENTOS
Así es la joya renacentista que se esconde en pleno Centro de Sevilla: desde aquí se ordenaba el comercio con el 'Nuevo Mundo'
Este enclave que ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO se puede visitar de forma completamente gratuita
No hay sevillano o turista que se adentre en la capital hispalense que no conozca la Catedral de Sevilla o el Real Alcázar, pero lo que muchos de ellos ignoran es que a escasos metros de estos dos emblemáticos monumentos se encuentra una verdadera joya renacentista desde la que se ordenaba el comercio con el 'Nuevo Mundo' y que a día de hoy contiene los documentos y escritos más importantes de todos los tiempos.
Este enclave de extraordinaria belleza e inigualable valor histórico que ha sido nombrado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO es el Archivo General de Indias, una majestuosa edificación construida en el siglo XVI bajo el reinado de Felipe II con el diseño de Juan de Herrera, figura esencial del Renacimiento español, para ser utilizada como Lonja de Mercaderes con el fin de ordenar el comercio de España con el 'Nuevo Mundo', como muestra de la importancia del país en la época.
Un emblemático lugar situado en Sevilla con siglos de historia en su interior
El edificio cambió su destino y se transformó en el siglo XVIII, cuando Carlos III lo convirtió en sede del archivo para que reuniera todos los escritos y documentos relativos a las Indias. Esto provocó que en la actualidad este lugar se haya convertido en uno de los centros documentales más importantes del planeta, con más de 43.000 carpetas de documentos, 80 millones de páginas y unos 8.000 mapas originales. Estas cifras cobran tal magnitud que si todos sus documentos se pudieran en fila, ocuparían nueve kilómetros de extensión.
Entre estos escritos se encuentran documentos tan valiosos como el Tratado de Tordesillas, el testamento de Juan Sebastián Elcano o los archivos de la familia Colón. Además, en este lugar se conserva el ejemplar que consultó y anotó Cristóbal Colón del Almanaque perpetuo de Abraham Zacuto, uno de los científicos más influentes de la época, que permite el cálculo de latitudes.
Horarios para visitar esta joya renacentista del Centro de Sevilla
Además de albergar en su interior un tesoro histórico único, este enclave cuenta con una belleza singular gracias a su edificación, que presenta un patio central rodeado de dos naves cuadrangulares, una interior y otra exterior, construidas en su totalidad por piedra y compuesto por dos plantas abovedadas comunicadas por una enorme y hermosa escalera.
En la actualidad, el acceso a este edificio es completamente gratuito, lo que permite que todo aquel que lo desee pueda adentrarse en este oasis de historia, recuerdos y hermosura. Para ello, deben acudir al archivo de martes a sábado de 9.30 a 17.00 horas, y domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas, mientras que los lunes el lugar permanece cerrado al público.
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
- Así serán los nuevos cines 'premium' de Los Arcos
- Muere una mujer tras ahogarse en un bar de Los Palacios
- Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: 'No soy un héroe, pero me indigna la injusticia
- Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada
- La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla
- Dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 con Pablo García gratis por TV