Juan Álvarez, presidente de la FAM: "Rueda es único; el día que gane en MotoGP me retiro de las motos"

Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, celebró muchas cosas el pasado fin de semana gracias a la victoria de José Antonio Rueda (Los Palacios, Sevilla) en el campeonato del mundo de Moto3 en Indonesia. "El primer andaluz que gana un campeonato del mundo de velocidad, un chaval con 19 años, una persona excepcional y técnicamente perfecto. Son muchas satisfacciones", reconoce. Si Juan lloraba en Jerez porque hacía "tanto, tanto, tanto" que creía en el niño, "no te quiero ni contar lo que lloré el otro día. Vi media carrera de pie y dejé de contestarle hasta al padre".

Rueda, o R como muchos le conocen en el padock, lleva años siendo el niño récord de Andalucía. En 2022, "fue el primero en ganar la Rookies Cup y el Campeonato Junior del CEV", recuerda Álvarez. Este año ha sido el primer andaluz en ganar en Jerez y ahora es también el primer campeón en el campeonato del mundo.

Mientras habla de la fortuna que es para un piloto contar con su familia, Juan expone: "R ha tenido la suerte...". Pero se para y se niega: "No la suerte, que es muy bueno. Es el mejor técnicamente, en inteligencia anda sobrado... Si se duerme una siesta antes de las carreras. Nunca tiene nervios".

Rueda es, además, un apasionado de las dos ruedas desde que su abuela Joaquina, residente en la pedanía jerezana de La Barca, le regaló su primera moto. Tal es el nivel de compromiso de R que tras ser campeón de España de Moto4, se dijó en el una escuela de Barcelona y se fue a vivir allí. "Aprovechaba las tardes e iba a la escuela para estudiar mecánica por si no iba bien las motos como piloto. Como los toreros que se retiran y se meten a banderilleros. Si no es como piloto, que sea arreglando motos".

Álvarez se deshace en elogios hacia rueda: "Es una persona de una inteligencia privilegiada. Buena persona, dulce, no tiene nada malo. Mira que a veces le dan hachazos que son para darle un ladrillazo al otro, pero él no tiene pega con nadie". Álvarez resalta que todo el mundo habla bien con él, desde Marc a Jorge Lorenzo". Precisamente es en honor al piloto mallorquín por lo que lleva el 99. "Jorge charla con él, le dice…", dice Álvarez, que destaca del piloto andaluz la "capacidad de absorción". "Es increíble", dice sobre Rueda.

Todo Moto2 detrás suya

José Antonio Rueda correra el próximo año en Moto2, la categoría previa a MotoGP. Probará la KTM en Valencia con su actual equipo después de haber tenido "a todo Moto2 detrás de él". Sin embargo, la única condición que puso Rueda para trabajar el año que viene en una categoría superior fue clara. "Si viene mi entrenador, aquí no hay nada más que hablar", afirma Juan Álvarez que expuso.

Esto para Juan dice mucho del carácter de Rueda. "Ha renunciado a dinero. Como nunca ha tenido, le importa lo justo. No tiene la necesidad porque ahora están mejor. Ya llegará".

Los elogios de Juan Álvarez hacia Rueda no se acaban: "Es único". En dos o tres años, Rueda podría llegar a MotoGP en caso de continuar con la progresión actual. Juan Álvarez lo imagina y se emociona: "El día que gane en MotoGP me retiro de las motos".

El Scusate il ritardo de los pilotos andaluces

A pesar de que Andalucía tiene una gran cultura motera, la celebración de un título se ha demorado. "El problema es que es un deporte muy caro. Aquí no vale con unas botas y un balón, como se puede empezar empezar en otros deportes", refiere. Además, había "una falta de estructura de equipos".

El trabajo, sin embargo, ha terminado dando sus frutos. "Ahora gracias a Dios se va viendo de otra forma. Está el Deza-Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el Cardoso racing, el Pastrana Racing Team... Al nivel máximo que se puede tener, ya tenemos equipos aquí. Luego, hay muchos equipos para la gente joven. Además, hemos conseguido que se vean a nuestros pilotos como que de verdad son buenos", refiere Juan.Los ejemplos son varios.

Cita a Marcos Ramírez, capitán Andalucía, o Dani Muñoz, "que entrará en uno de los tres grandes equipos de Moto2". "El propio Rueda ha tenido la atención de KTM Ajo, David Muñoz tiene un gran futuro en Moto3... Ya se van fijando", reconoce Álvarez. El presidente reconoce que el año que viene "podría haber otro chico en Moto3, David González, que ha ganado la última carrera de la Rookies Cup".

La importancia de las familias

La familia de José Antonio Rueda dejó de pagar letras de la casa para que él pudiera ir a entrenar. Álvarez reconoce que la Federación Andaluza de Motociclismo ha tirado, pero "los que han tirado son sus familias: para que comenzaran en minivelocidad y luego llegaran a donde pudieran llegar".

El próximo año podría haber hasta cinco pilotos andaluces en el padock de MotoGP. Pero para llegar a eso se ha necesitado de mucho trabajo de pilotos anteriores. "Pitufo, José Luis Cardoso, Moncayo, Iván Moreno o Dani García, que fue campeón de Europa y corrió el mundial. Hay mucha gente que lo ha peleado, pero muy a su costa: ellos tenían que ponerlo todo, ellos tenían que hacerse creíbles… Ahora ya gracias a Dios y gracias a la época de información, los chavales del Junior o en la superstock están en el escaparate".

El apoyo institucional también ha sido escaso. "Desgraciadamente, hemos tenido poco siempre, salvo honrosas excepciones", apunta. "Tuvimos una época muy buena en la que a través del Circuito de Jerez se creó el Jerez Andalucía Talent y de ahí salieron David y Dani Muñoz. Empezaron con las mini y ganaron carreras del mundial, pero aparte de eso, poco se consigue".

De izquierda a derecha: Juan Álvarez, presidente de la FAM, Almudena Ruiz, madre del piloto, y Gustavo Rueda, padre del mismo. / Domingo Díaz

Generalmente, los apoyos son "más apoyos puntuales por conocimiento de alguien". Pone el ejemplo de Rueda, "que ha recibido apoyo de gente de Utrera, de Los Palacios...". Recuerda que cuando Rueda se proclamó campeón de España de Moto4, para que pudiera correr la última carrera y ganar el campeonato, hubo que buscar dinero. "Entre unos pocos lo hicimos y pudo correr".

Pero sin la familia habría sido imposible. "Su familia ha buscado dinero debajo de las piedras", destaca el presidente de la FAM. "El padre es un trabajador nato y lleva años que, para poder ver a su hijo, se ha colocado conduciendo los camiones de los equipos de MotoGP, de otra manera no podría verlo. Gustavo tiene un prestigio tremendo entre la gente que se mueve alrededor. Almudena -la madre- es un ser excepcional. Han dejado de pagar la hipoteca de la casa para que pudiera correr. Con eso te digo todo".