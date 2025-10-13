Ocho exposiciones gratuitas que no te puedes perder esta semana en Sevilla

Mientras el otoño termina de llegar y no a Sevilla, la ciudad presneta una variada oferta cultural gratuita para que vecinos y visitantes puedan conocer tanto la historia de la capital hispalense como a sus artistas. Ante este panorama, los museos y las salas de exposiciones de la ciudad se convierten en un plan indispensable para disfrutar de la seman.

1.500 años en el corazón de la ciudad. De Audiencia Real a Fundación Cajasol'

La Fundación Cajasol celebra los 500 años del edificio que la acoge en la capital hispalense. En 500 años en el corazón de la ciudad. De Audiencia Real a Fundación Cajasol , la institución realiza un recorrido por la historia del histórico edificio de la Plaza San Francisco. De la mano de grabados, mapas, fotografías, pinturas llegados desde distintos museos e instituciones, Cajasol repasa los cambios, ampliaciones y usos del edificio a lo largo de estos cinco siglos.

La muestra podrá visitarse en Álvarez Quinteros 1 de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. La exposición estará disponible de lunes a sábados.

2.'Entre Coria y Grenoble. Interrelaciones y Desvíos 02'

En una segunda entrega, el pintor coriano Antonio Sosa y el marchenero Quique Sarzamora mantienen un diálogo en Entre Coria y Grenoble. Interrelaciones y Desvíos 02 , en el Espacio Santa Clara. Ambos artistas presentan sus colecciones Aljarafe y En el refectorio en las que realizan un diálogo, reforzando el espíritu de cooperación conceptual que caracteriza al ciclo Interrelaciones y Desvíos.

Los visitantes podrán conocerlo en el Espacio Santa Clara, calle Becas sin número, hasta el 11 de enero. El horario es de martes a sábados de 10:00 a 20:00 y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00.

3.'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'

Murillo, Valdés Leal, Duque Cornejo y Pedro Roldán te reciben en la sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Sevilla. La exposición, que podrá visitarse hasta el 7 de junio de 2026, permite que, por primera vez que las obras del Hospital de la Caridad abandonen su lugar habitual y se presentan como un conjunto, como el fundador de la Hermandad, Miguel de Mañara, las concibió junto a los grandes artistas del Siglo de Oro en Sevilla.

El museo tiene la entrada gratuita y se puede visitar los domingos de 9:00 a 15:00 en la Plaza del Museo, 9. Además, el visitante podrá disfrutar del resto de obras del gran museo sevillano en el que se incluyen varios Velázquez, numerosos Murillo u obras de Gustavo Bacarisas.

4.'El palacio de los archivos'

El Archivo Histórico Provincial presenta una exposición virtual con documentos e imágenes de los fondos del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones del ICAS del Ayuntamiento de Sevilla. Nacido de una colaboración entre el Consistorio y la Junta de Andalucía, El palacio de los archivos muestra al público documentación para conocer la historia de la ciudad y del propio edificio que acoge la muestra.

En Almirante Podeca 4, la exposición permanecerá abierta de 8:45 a 14:30 de lunes a viernes hasta el 20 de diciembre y la entrada será gratuita.

5.'Sevilla y Antonio Machado. 150 aniversario del nacimiento del poeta (1875-2025)'

El Centro Cultural de la Fundación Unicaja acoge Sevilla y Antonio Machado. 150 aniversario del nacimiento del poeta (1875-2025), que profundiza en la relación e influencia de la ciudad hispalense sobre la vida y obra de Antonio Machado. Así, recorre la vida del poeta por su primera infancia y su etapa en el Palacio de Dueñas. Hasta el 31 de octubre de 2025 los visitantes podrán conocer de cerca escritos y documentos del legado del autor que pertenecen a la institución.

En la Avenida de la Palmera 45, la entrada es gratuita y la exposición estará disponible de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00.

6.'¿Te suena África?'

El Museo de Artes y Costumbres Populares presenta ¿Te suena África?, una muestra organizada por la Asociación Cultura y Cooperación con África El Gulmu en la que se reúnen más de tres centenares de instrumentos africanos. Se trata de un espacio interactivo en el que los visitantes podrá tocar y oír algunos de los instrumentos que se presentan.

El museo, de entrada gratuita, está en la Plaza de América 3 y se puede visitar 9:00 a 21:00, domingos y festivos de 9:00 a 15:00.

7.'El perro negro'

El Espacio Turina acoge 240 obras del artista sanluqueño Paco Pérez Valencia. La sala Atin Aya hace un repaso por los 40 años de trayectoria profesional del artista, museógrafo, profesor, comisario, director de colección, escenógrafo, mediador cultural y escritor. El espectador podrá conocer obras de todo tipo con las que acercarse un poco más al autor.

La muestra estará disponible hasta el 11 de enero en Laraña 4. La entrada es libre y los horarios de visitas son de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, y los domingos y festivos de 11:00 a 14:00.

8.'In memoriam: Antonio Rivero Taravillo'

Con el dolor todavía de la reciente pérdida del poeta, el CICUS presenta in memoriam: Antonio Rivero Taravillo. La institución universitaria homenajea al artista sevillano con la muestra de las portadas de los 27 números de Estación Literaria, la revista literaria que dirigió el poeta y que ofreció un espacio a nuevas voces y aglutinó movimientos estéticos diversos, contando con la participación de algunas de las figuras más destacadas del panorama poético español.

Podrá visitarse de forma gratuita hasta el 14 de noviembre en Madre de Dios 1. EL CICUS abre de lunes a viernes de 11:00 a 20:00.