Peatonalizaciones, pabellones y zonas verdes: 100 millones de fondos europeos transformarán la provincia de Sevilla

Europa ha dado un impulso de 108 millones de euros a la provincia de Sevilla para el desarrollo de grandes transformaciones urbanísticas. Estepa, Osuna y Coria del Río han recibido más de 5 millones de fondos europeos; Los Palacios y Villafranca, La Rinconada, Lebrija, Mairena del Alcor, Carmona y Mairena del Aljarafe han logrado una cantidad superior a los 8 millones de euros; y a Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Sevilla se les ha asignado una inversión de 12 millones de euros.

Según ha anunciado el Gobierno de España, un total de 107.984.703 euros han sido repartidos en la provincia de Sevilla para Planes de Actuación Integrados (PAI) de entidades locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2027. Es decir, para proyectos que incluyen reurbanizaciones, creación de zonas verdes y bulevares, centros culturales y formativos, edificios turísticos o instalaciones deportivas.

Todos los planes tienen ya actuaciones en marcha, no parten de cero, con el objetivo de poder desarrollar todos los proyectos que se incluyen en las hojas de ruta de cada provincia de aquí a 2030. Igualmente, estos fondos europeos no cubren toda la inversión necesaria, de manera que las obras requerirán igualmente de financiación municipal hasta llegar a los casi 108 millones que costarán (107.984.703 euros).

Sevilla Este

El Ayuntamiento de Sevilla invertirá los 14.057.535 euros recibidos en una de las zonas más pobladas de la capital como es el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, con más de 100.000 habitantes. El Gobierno de José Luis Sanz aprovechará esa ayuda para construir un nuevo corredor verde, un pabellón deportivo cubierto, un centro de emprendimiento en la Algodonera y mejoras en colegios, instalaciones deportivas y calles. La previsión es que la estrategia denominada Sevilla Nuevo Este pueda estar en ejecución antes de que termine la legislatura, antes de 2027. Lo más avanzado es la ejecución de una red de carriles bicis.

Así será el corredor verde que conectará Sevilla Este con Torreblanca / Gerencia de Urbanismo

Entre las principales actuaciones destacan el corredor verde que afectará al eje Carlinga-Primo Nebiolo y conectará Sevilla Este con Torreblanca. Este corredor incluirá el fortalecimiento de la biodiversidad de los parques Infanta Elena y Torreblanca. También se intenvendrá en Ontur, Secoya-Éufrates, Fuselaje o la Plaza Olimpia. O con el Centro de Servicios Sociales de Torreblanca, el CEIP Guevara, la rehabilitación de las naves de la antigua Algodonera en Alcosa como centro de empleo y emprendimiento, la construcción de un nuevo pabellón polideportivo cubierto y la modernización de los campos de fútbol municipales.

Dos Hermanas

El proyecto 'Dos Hermanas Conecta' ha recibido 11.948.905 euros para conectar los polos vulnerables y el resto de territorio, de forma que los ámbitos más desfavorecidos participen de la dinámica social, económica, cultural, ambiental y urbana del municipio. Entre las actuaciones destacan la conversión de la avenida Rafael Escuredo Rodríguez en un bioboulevar, la dotación de áreas de sombra especialmente en los colegios, o la edificación de tres centros de integración social y formativos, uno de ellos destinado a ser un gran referente cultural.

Tramo sur del Biobulevar que se creará en Dos Hermanas / Ayuntamiento de Dos Hermanas

La zona de actuación abarca desde el extremo noreste del municipio, formando un doble arco hacia el este de sus núcleos principales: Montequinto y Dos Hermanas. Una de las principales apuestas es la construcción de un edificio municipal para el Centro de Integración Social y Desarrollo Formativo Zona Sur (CISDF Zona Sur) y un centro cultural en la emblemática rotonda de la Torre Entrenúcleos. También se rehabilitarán las antiguas oficinas municipales de Montequinto para convertirlas en un espacio funcional y adaptado a las necesidades de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, el Centro de Participación Social Comunitaria Montequinto.

Alcalá de Guadaíra

El gran proyecto de transformación de Alcalá de Guadaíra ha logrado 11.948.905 euros de fondos europeos. A su vez se divide en tres iniciativas destinadas a dar un impulso a la parte urbana, las zonas verdes y los barrios más desfavorecidos de aquí a 2030. En total, diez actuaciones que incluyen peatonalizaciones, sombras en calles céntricas, pasillos y corredores verdes, creación de nuevos centros y rehabilitación de existentes, y mejoras en zonas con menos nivel adquisitivo.

La intervención de rehabilitación integral en 'La Milla' de Alcalá de Guadaíra / Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Los dos activos donde se ve un mayor potencial de crecimiento son el Monumento Natural Riberas del Guadaíra, con su red de espacios naturales, y el Anillo Cultural, con la conexión del castillo, el centro histórico y los espacios patrimoniales. Una de las actuaciones es la rehabilitación integral de la calle Nuestra Señora del Águila, popularmente conocida como La Mina, y la Plaza del Cabildo. También se intervendrá en el Centro de Interpretación del Castillo, en la Casa del Pósito para albergar el Archivo Municipal, en la calle San Francisco, el Centro de la Biodiversidad del Guadaíra, el Espacio de innovación social 'El Madroño' o la Casa Ibarra.

Carmona

El Plan de Actuación Integrado (PAI) de Carmona, que ha obtenido 8.961.678 euros, se articula en tres grandes intervenciones. El Proyecto Norte revitalizará espacios verdes, mejorará la movilidad y fomentará la sostenibilidad. El Proyecto Sur modernizará instalaciones deportivas, reforzará la cohesión social y dinamizará el comercio local. Por último, la Ciudad de la Música se configurará como un proyecto conector que rehabilitará el antiguo matadero para convertirlo en un polo cultural, uniendo el eje Ciudad de la Música-Proyecto Sur a través de la cultura y un sendero verde con alto valor medioambiental.

Patio de la futura Ciudad de la Música de Carmona dentro del Plan de Actuación Integrado / Ayuntamiento de Carmona

Entre las actuaciones, se reformará la Caseta Municipal como espacio de ferias y congresos, posicionando a Carmona en el turismo de eventos. Se rehabilitará el Antiguo Matadero como espacio expositivo y archivo arqueológico. Se intervendrá en la Sala polivalente El Cerrillo, locales sociales de barrio, instalaciones deportivas de Eduardo Benot, centros y espacios educativos, edificios municipales, el Barrio de la Alcantarilla, el Paseo de la Feria, el Paseo de la Cruz del Carmen, la carretera de Brenes o el Parque del Almendral. También se propone la Ciudad de la Música o un sendero medioambiental.

La Rinconada

Los 8.961.679,00 euros que ha recibido La Rinconada serán para conseguir un desarrollo urbano sostenible medioambientalmente, cohesionado socialmente y económicamente competitivo. Para ello se han definido diez estrategias. Se pretende ordenar el territorio, propiciando la integración de los dos grandes núcleos urbanos, con una infraestructura verde e integrando el río. También evitar la dispersión urbana, por ejemplo regenerando urbanísticamente los barrios tradicionales de la ciudad. Para prevenir y reducir los impactos del cambio climático, se apuesta por peatonalizar plazas y ejes viarios e incrementar zonas verdes.

La Rinconada ha recibido fondos europeos para su Plan de Acción de la Agenda Urbana / Ayuntamiento de La Rinconada

En materia de movilidad, se crearán espacios peatonales en la ciudad y se ampliará el número de líneas, la frecuencia y la cobertura de transporte público. Se completará la red ciclista y se planteará un nuevo anillo perimetral a la ciudad por el norte para evitar desplazamientos interurbanos. Otras actuaciones serán impulsar programas de formación que mejoren la empleabilidad de la población con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, mejorar los equipamientos e infraestructuras municipales de carácter social, cultural y educativo, o la elaboración de un Plan Estratégico de Comercio.

Mairena del Aljarafe

La subvención de 8.961.678 euros para el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se invertirá en diez proyectos de transformación urbana. En palabras de su alcalde, Antonio Conde, se abre "una etapa que marcará un antes y un después en la modernización de nuestro gran pueblo". Las principales líneas de actuación se centran el transporte público, zonas verdes, educación, juventud y el mantenimiento de calles.

Renovación de parques del futuro anillo en el Plan de Actuación Integrado de Mairena del Aljarafe / Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Los proyectos, que el Ayuntamiento ejecutará hasta 2029, se desarrollarán en dos fases. Los primeros serán la línea de autobús urbano eléctrico, la renaturalización de los patios escolares de los CEIP, la renovación de parques y un nuevo espacio juvenil de deportes urbanos en el Complejo Municipal Aljarafe Center.

En una segunda fase, se abordará la implantación de un gemelo digital de Mairena para seguir modernizando trámites locales, la creación de corredores verdes que conecten los parques renovados, la mejora de la eficiencia energética de los CEIP, la culminación de la red de carril bici, la puesta en marcha de nuevos espacios deportivos y la construcción de un nuevo pabellón deportivo en el complejo Francisco León, en el Casco Antiguo.

Tanto estos municipios como Estepa, Osuna, Coria del Río Los Palacios y Villafranca, Lebrija y Mairena del Alcor se encuentran ya manos a la obra para sacar ejecutar profundas transformaciones y modernizaciones durante al menos los próximos cinco años gracias a este apoyo desde Europa.