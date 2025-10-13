La condena de vivir en uno de los 60.000 hogares sin ascensor en Sevilla: "Es una prisión para los mayores"

Durante varias semanas, el mundo de Manuel Palmero medía solo cinco metros. Es la distancia del rellano que recorrió una y otra vez cuando una enfermedad respiratoria le impedía bajar los 64 escalones que le separan de la calle. A sus 82 años, vive en la planta más alta de un viejo bloque de Triana sin ascensor. Una condena que comparte con los vecinos que aún residen en los "60.000 pisos cárceles que hay en toda Sevilla", tal como precisó hace unos meses el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno.

"Cuando compramos el apartamento, mi marido tenía 29 años y yo 24. En aquel momento éramos jóvenes, no nos planteábamos vivir en un cuarto piso como un problema", cuenta Loli Gallego, esposa de Manuel. "Nada más tuve a mi hijo, nos dimos cuenta de la metedura de pata. No podía cargar sola con las bolsas de la compra o bajar con el carrito del niño, por ejemplo", recuerda esta trianera.

Su marido, Manuel Palmero, "siempre ha sido muy activo", pero recientemente enfermó a nivel pulmonar y se quedó un tiempo encerrado entre las paredes de su casa. Ahora se encuentra "algo mejor", y ha conseguido pisar la calle aunque con mucha dificultad: "Subir le cuesta mucho, cuando llega a la segunda planta se tiene que sentar a descansar. Si este bloque tuviese un ascensor, bajaría todos los días", apunta Loli Gallego. La hija de ambos, la modista Patricia Palmero, resume su hogar de siempre en una frase: "Esto es una prisión para las personas mayores".

Más de medio millón de viviendas sin ascensor

Esta situación se vuelve aún más dura cuando se observan los datos a nivel autonómico: más de medio millón de hogares en Andalucía están en edificios sin ascensor, según un estudio realizado en 2024 por Ilunion y Otis. Es decir: el 30% de los bloques residenciales con más de tres plantas no son accesibles. "La modernización ya no es una opción secundaria. Todos en algún momento de nuestra vida podemos tener problemas de movilidad, ya sea de manera puntual o permanente", afirma a este medio Luis Carrillo, director del Área Sur de Otis en España.

En Andalucía, el 30% de los bloques con más de tres plantas no son accesibles, según un estudio de Ilunion y Otis

En este tema, como en tantos otros, influye el dinero: a mayor salario, "aumenta la accesibilidad percibida de las viviendas situadas en bloques", según este informe. "La proporción de hogares situados en edificios con ascensor es del 57% cuando los ingresos mensuales netos son inferiores a mil euros. Un porcentaje que asciende hasta el 82% cuando esos ingresos superan los 2.500 euros al mes".

Y no solo los colectivos con menor renta: en esta problemática también hay que tener en cuenta el factor edad. De acuerdo con el estudio Más allá del ascensor. Movilidad accesible y barreras en edificios y viviendas, "en torno al 30% de la población de más de 65 años vive en bloques sin ascensor, generando una importante barrera de movilidad y autonomía en el día a día de estas personas". Una de cada tres mayores en edad de jubilación.

San Pablo, el núcleo del aislamiento

En toda la capital andaluza hay miles de ejemplos. Donde más, en San Pablo, el barrio que acumula "mayor déficit de ascensores de la ciudad", según informó el Ayuntamiento de Sevilla el pasado mes de agosto. "En esta zona se contabilizan unos 240 bloques de pisos sin ascensor en los que residen unas 5.700 personas", detalló el Consistorio. Pero no solo allí: también hay edificios de este tipo en Triana, Amate, San Jerónimo o Los Pajaritos, por ejemplo.

Plaza Francisco Muñoz 'Kirri', en San Pablo, uno de los puntos beneficiados por las ayudas municipales. / Rafa Aranda

"Somos una de las capitales españolas con más falta de ascensores. Son muchas las personas afectadas por esta inaccesibilidad, sobre todo cuando se tiene discapacidad o algún problema de movilidad", afirmó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cuando presentó una serie de ayudas en este ámbito el pasado verano. Esta convocatoria, dotada con 10 millones de euros de presupuesto, ha ido destinada a las comunidades de los barrios D y E del Polígono San Pablo, que podrán recibir hasta 100.000 euros cada una. Asimismo, el Gobierno andaluz también ha invertido 24 millones de euros este año para poner fin a esta problemática.

"Nosotros llevamos años haciendo gestiones, pero de momento no lo han instalado", señala Loli Gallego. Hace décadas que se mudó junto a su familia a una cuarta planta en Triana, y desde entonces han subido y bajado miles de veces los 64 escalones de su bloque. "Ojalá algún día lleguemos a disfrutar del ascensor", espera esta mujer de 77 años. Solo así su marido, Manuel Palmero, podrá bajar cada día a la calle, sin que su mundo se reduzca a los cinco metros del rellano.