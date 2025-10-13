El Ayuntamiento no encuentra comprador para tres solares valorados en 13 millones para levantar viviendas

Uno de los grandes retos que tienen las administraciones públicas es la construcción de viviendas que den respuesta a la demanda creciente por parte de la ciudadanía, que se enfrenta a precios cada vez más elevados y a una oferta cada vez menor. En las últimas semanas, solo en Sevilla se han puesto sobre la mesa proyectos ambiciosos para impulsar desarrollos residenciales que puedan en los próximos años nutrir de vivienda nueva a la capital hispalense, entre ellos, el Higuerón Norte, el nuevo Distrito Tecnológico que combinará el uso residencial, de oficinas y tecnológico y que incluye más de 2.500 pisos o el nuevo barrio de Cortijo del Cuarto que albergará más de 5.500 viviendas.

A pesar de ello, hay algunos solares bien ubicados en la capital que no consiguen comprador. Un informe de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente al que ha tenido acceso este periódico insta a volver a licitar o adjudicar directamente una serie de inmuebles que han quedado desiertos y están incluidos en el programa de ventas del Plan de Enajenaciones e Inversiones del PMS 2024-2027. El objetivo de dicho plan es destinar lo recaudado a proyectos de interés social, como la transformación del entorno del Casino de la Exposición y el Lope de Vega, la construcción de nuevos centros cívicos o la rehabilitación de la Fábrica de Vidrios de la Trinidad, el Pabellón Real o el Convento de Santa Clara.

Dentro de este plan además hay otros dos proyectos pendientes: por un lado, la venta de plazas de aparcamientos en Carretera de Carmona, valorado en casi 900.000 euros y, por otro, la venta de parcelas residenciales en la calle Vascongadas, en el entorno de la Alameda de Hércules, que está en licitación y cuyo precio supera los 1,8 millones de euros.

Un solar en la Fábrica de Vidrio

El informe pide además actualizar las previsiones de ingresos de estas parcelas que han quedado desiertas y que actualmente están valorados en su conjunto en unos 13 millones de euros. El primero de ellos se sitúa en la que fuera la Fábrica de Vidrios de la Trinidad, donde un solar sigue sin construir aunque en la actualidad se levantan otras promociones. Concretamente, este desarrollo está siendo construido, por un lado, por el Grupo ABU, que cuenta con dos fases en esta ubicación, una de 20 pisos (Fábrica de Vidrio I) y otra de 36 (Fábrica de Vidrio II). Por otro, por Arqura Homes (promotora de la Sareb, que gestiona Aelca y construye Avintia), que tiene más de la mitad de la propiedad a través de las promociones Adrio I, II y III, que suponen 116 viviendas. La última parcela destinada a pisos, que salió al mercado por 2,7 millones de euros y que supone la construcción de 27 viviendas, se ha quedado desierta.

En total, el complejo de la Fábrica de Vidrios ocupa 27.000 metros cuadrados entre Carretera de Carmona y Avenida de Miraflores que albergarán esta nueva área residencial, un centro social y cultural en la nave principal de La Trinidad -que se rehabilitará y está orientada a poner en relieve el patrimonio industrial de Sevilla, junto con otras tres, todas protegidas junto con los hornos y la chimenea como recuerdo del pasado fabril que albergó este recinto- y zonas verdes, jardines, arboledas y viales. Todo ello alcanza los 30 millones de euros de inversión.

Carretera de Cádiz y Hacienda El Rosario

También se han quedado desiertas otras tres parcelas de titularidad municipal en la Carretera de Cádiz, al sur de la ciudad. Se trata de las denominadas A9, A12 y A13, y, a falta de licitadores, ha quedado en este estado. La primera de ellas estaba valorada en dos millones de euros y estaba destinada a 22 viviendas, mientras que la segunda costaba 2,5 millones y su destino era el levantamiento de 26 pisos. En el caso de la tercera de las parcelas, la D13, el montante alcanza los 2,5 millones de euros y otras 26 viviendas.

En el plan de enajenaciones del Ayuntamiento está previsto que las viviendas resultantes de todo el desarrollo urbanístico, denominado Guadaíra Sur (son 13 parcelas en total), estén ordenadas de tal forma que crean una nueva fachada hacia la Avenida de Jerez mediante la tipología de edificación abierta, e integrándose con las edificaciones existentes de los suelos militares mediantes la tipología de Ciudad Jardín. Esta propiedad también se encuentra dentro del Plan de Enajenaciones cuatrienal (2024-2027) del Ayuntamiento hispalense.

Las últimas parcelas que se han quedado sin comprador -denominadas RL-08 y RU-7- están ubicadas en uno de los nuevos desarrollos residenciales de la ciudad, Hacienda El Rosario, situado en el límite con Alcalá de Guadaíra y que cuentan con un valor de 1,8 millones de euros, según el informe.