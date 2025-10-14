Arrancan las obras de readoquinado de la calle Castilla en Triana: levantan el tramo de Chapina a Procurador

Los vecinos de la calle Castilla, en Triana, tendrán que acostumbrarse a un nuevo sonido cuando pasean por su calle. Las retroescavadoras y los martillos rompen el silencio desde la mitad de la mañana de este martes, cuando los trabajadores desembarcaron la histórica vía del barrio de Triana para el readoquinado de la calzada. Las vallas bloquearán la calle hasta el próximo 14 de noviembre, cuando el Ayuntamiento plantea que reabra al tráfico.

Los trabajos afectan al tramo de la calle que discurre desde la Plaza de Chapina hasta la esquina con Procurador, aunque no impide la circulación de viandantes. Esta situación ha provocado que hasta seis garajes permanezcan incomunicados hasta el término de las obras. Además, el 43 ha cambiado su trayecto al no poder entrar por su recorrido habitual y la línea ha sido desviada por Chapina y el puente del Cachorro.

Aunque todavía no hay una fecha establecida, se espera que, una vez pase la Semana Santa, el readoquinado continúe en el resto de la calle hasta llegar al Altozano. "Con esta actuación garantizamos un mejor estado de las calzadas, más seguridad en la circulación y una imagen más cuidada de una de las vías más emblemáticas de Triana", defendía en la presentación de las obras el delegado del Distrito, Manuel Alés.

Bolsa de aparcamiento

Las actuaciones se enmarcan en el plan de conservación vial del Ayuntamiento de Sevilla y tendrán un coste de 70.000 euros. El objetivo es reacondicionar los adoquines de la calzada, actualmente subsanados con hormigón en las zonas más afectadas. Estos trabajos se concentrarán exclusivamente en el recorrido de los vehículos y no afectará a las zonas de aparcamiento, aunque han tenido que ser vaciadas. Además, se cambiarán los alcorques redondos de hormigón por otros de Granito.

Los trabajos ya afectan a la movilidad vial del viejo arrabal. El tramo de la calle afectado por las obras permanecerá cerrado al tráfico rodado. Hasta que reabra la calle, la entrada en este tramo de Castilla -en dirección hacia el Altozano- se realizará por la calle Procurador, que cambia de sentido desde Alfarería. Para evitar los problemas de aparcamiento, tan habituales en esta zona de la ciudad el Ayuntamiento ha habilitado una bolsa en el Paseo de Nuestra Señora de la O.

La vuelta de vacaciones ha significado el inicio de obras en muchas calles de Sevilla. En estos momentos el Ayuntamiento realiza más de medio centenar de actuaciones en distintos distritos de la ciudad, pero se perciben especialmente en Triana. Por el momento, ante la cantidad de trabajos el Consistorio mantiene bloqueadas los proyectos de la calle Águilas y Trajano o la peatonalización de las calles Pureza y Betis, que el alcalde anunció hace más de un año.