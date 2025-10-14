El Ayuntamiento de Sevilla quita de los colegios el cuadernillo de educación sexual que Vox pidió retirar

El Ayuntamiento de Sevilla ofrece siempre en cada vuelta a clase una serie de cuadernillos a los colegios públicos de la ciudad. En el curso 2024/2025, el catálogo para Primaria abarcaba varios temas: alimentación y desayuno saludables, higiene y bienestar, seguridad y prevención de accidentes y educación afectivo-sexual. Sin embargo, el programa de educación afectivo-sexual ha desaparecido de la lista disponible para este 2025/2026 tras "un acuerdo entre el Gobierno de José Luis Sanz y Vox", según apuntan fuentes del partido de Abascal.

Este pacto se selló en "una reunión mantenida hace un par de meses" entre ambas formaciones municipales, tal como detallan desde Vox a El Correo de Andalucía. En este encuentro, el grupo liderado por Cristina Peláez propuso al equipo de Sanz eliminar del catálogo de Primaria el cuadernillo de educación afectivo-sexual, "que viene de la etapa socialista en la alcaldía". Así, según las fuentes consultadas de este partido, los populares "accedieron a la retirada de este programa educativo".

Por su parte, desde el área de Promoción de la Salud, encargada de confeccionar y facilitar estos libretos a los centros, defienden que "se está actualizando el cuadernillo de formación afectivo-sexual para Infantil y Primaria". "Para ello se está conformando un grupo de profesionales de diferentes ámbitos científicos y de la educación (Universidad, etctéra), además de los profesionales de la propia Delegación", señalan desde el departamento dirigido por Silvia Pozo.

"El Ayuntamiento también realiza este tipo de promoción de la salud en Secundaria, ciclos formativos y a personas con discapacidad intelectual", recalcan fuentes del Consistorio. La retirada, no obstante, se ha producido en la Educación Primaria, donde se ofrecía a los alumnos de segundo, cuarto y sexto. Cada uno de estos cursos tenía un cuadernillo específico de educación afectivo-sexual adaptado a cada nivel, aunque para este 2025/2026 la dirección de los colegios no ha podido escogerlo dentro del catálogo disponible.

Una de las páginas del cuadernillo de educación afectivo-sexual para alumnos de 6º de Primaria. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El cuadernillo del debate autonómico

Este mismo programa educativo protagonizó otro episodio hace ya tres años. En concreto, la entonces candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, sacó este cuadernillo durante un debate autonómico y le reprochó a Moreno Bonilla su utilización en clase: "Si a sus hijos se les acerca un hombre o una mujer en el parque y les habla de masturbación, llamaría a la Policía Nacional. Ustedes han metido a esas personas del parque en las aulas andaluzas".

Sin embargo, ese cuaderno de educación afectivo-sexual no se ofrece en toda Andalucía, sino en Sevilla capital. Y no se impone de manera obligatoria: formaba parte de la lista de programas que la Delegación de Salud ofrecía a los centros, de la que cada escuela seleccionaba de forma voluntaria las que quisiera impartir. Además, en el caso concreto de este tema, se dividía en tres contenidos distintos, ajustados a cada ciclo de Primaria.

Entre otras cosas, el cuadernillo para alumnos de 11 y 12 años recoge que "las relaciones sirven para comunicarnos de manera afectiva y sentir placer, y también para tener hijos cuando dos personas se quieren y lo desean". "Las relaciones sexuales deben estar basadas en el respeto, la igualdad y la responsabilidad. Cada persona es dueña de su cuerpo: nadie puede tocarlo sin su consentimiento", se detalla asimismo en el texto.

Respecto a la masturbación, subraya que "forma parte de tu intimidad, nos ayuda a conocer nuestro cuerpo y nos proporciona placer". Y en la misma página también apunta que "la sexualidad puede expresarse con otras personas o con tu propio cuerpo (autoestimulación o masturbación)".